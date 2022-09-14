https://sputnikarabic.ae/20220914/باكو-تنفي-مزاعم-يريفان-بشأن-قصف-سيارات-تابعة-للقوات-المسلحة-الروسية-1067736701.html
باكو تنفي مزاعم يريفان بشأن قصف سيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية
باكو تنفي مزاعم يريفان بشأن قصف سيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية
نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الجانب الأرميني حول قصف منشأة عسكرية روسية وسيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T13:58+0000
2022-09-14T13:58+0000
2022-09-14T13:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047326197_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c02cd7e7c79aaf2ceedbed8beb2b7d50.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني بشأن فتح الوحدات الأذربيجانية نيرانها على منشأة عسكرية وسيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة غيغراكونيكسك، ما هي إلا محض كذب ولا تعكس الحقيقة".وأضاف قائلا: "يهدف الجانب الأرميني من خلال نشر مثل هذه المعلومات، إلى إعطاء دلالة دولية للاستفزازات واسعة النطاق التي ارتكبت على الحدود الأذربيجانية - الأرمينية وتحويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أداة لأعمالها القذرة".واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047326197_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1d4a28be298a47d2ec736dd86e31e6da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
باكو تنفي مزاعم يريفان بشأن قصف سيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية
تابعنا عبر
نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الجانب الأرميني حول قصف منشأة عسكرية روسية وسيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني بشأن فتح الوحدات الأذربيجانية نيرانها على منشأة عسكرية وسيارات تابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة غيغراكونيكسك، ما هي إلا محض كذب ولا تعكس الحقيقة".
وأضاف قائلا: "يهدف الجانب الأرميني من خلال نشر مثل هذه المعلومات، إلى إعطاء دلالة دولية للاستفزازات واسعة النطاق التي ارتكبت على الحدود الأذربيجانية - الأرمينية وتحويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أداة لأعمالها القذرة".
واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.