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https://sputnikarabic.ae/20220914/بايدن-من-الصعب-معرفة-ما-إذا-وصلت-أوكرانيا-إلى-نقطة-تحول-1067699583.html
بايدن: من الصعب معرفة ما إذا وصلت أوكرانيا إلى "نقطة تحول"
بايدن: من الصعب معرفة ما إذا وصلت أوكرانيا إلى "نقطة تحول"
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه من الصعب تحديد ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل في هجومها المضاد وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T00:42+0000
2022-09-14T00:42+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين، عندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل: "السؤال غير قابل للإجابة، فمن الصعب معرفة ذلك".وأضاف: "من الواضح أن الأوكرانيين قد أحرزوا تقدما كبيرا، لكنه سيكون على المدى الطويل".وأمس الاثنين، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا تحتفظ بقوات مسلحة كبيرة في أوكرانيا على الرغم من الهجوم المضاد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الهجوم المضاد الأوكراني.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد المواقع التي تسيطر عليها روسيا في منطقتي خيرسون وخاركيف، والذي تم إطلاقه بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وفقا للسيناتور الأمريكي مارك وارنر.وتم نقل القوات الروسية بالقرب من خاركيف وإعادة تجميعها لمواصلة العملية العسكرية الخاصة في دونباس بشكل أكثر فعالية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220810/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لإرسال-عناصر-من-جهاز-الأمن-إلى-خاركيف-لتنفيذ-عملية-عقابية-1066274766.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

بايدن: من الصعب معرفة ما إذا وصلت أوكرانيا إلى "نقطة تحول"

00:42 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه من الصعب تحديد ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل في هجومها المضاد وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين، عندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحوُّل: "السؤال غير قابل للإجابة، فمن الصعب معرفة ذلك".
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية
10 أغسطس, 21:00 GMT
وأضاف: "من الواضح أن الأوكرانيين قد أحرزوا تقدما كبيرا، لكنه سيكون على المدى الطويل".
وأمس الاثنين، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا تحتفظ بقوات مسلحة كبيرة في أوكرانيا على الرغم من الهجوم المضاد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الهجوم المضاد الأوكراني.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد المواقع التي تسيطر عليها روسيا في منطقتي خيرسون وخاركيف، والذي تم إطلاقه بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وفقا للسيناتور الأمريكي مارك وارنر.
وتم نقل القوات الروسية بالقرب من خاركيف وإعادة تجميعها لمواصلة العملية العسكرية الخاصة في دونباس بشكل أكثر فعالية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
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