https://sputnikarabic.ae/20220914/بـ-35-مليار-دولار-الخارجية-الأمريكية-تعلن-تأسيس-صندوق-من-الأصول-الأفغانية-المجمدة-1067738999.html

بـ 3.5 مليار دولار… الخارجية الأمريكية تعلن تأسيس صندوق من الأصول الأفغانية المجمدة

بـ 3.5 مليار دولار… الخارجية الأمريكية تعلن تأسيس صندوق من الأصول الأفغانية المجمدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء صندوق مالي خاص في سويسرا بنحو 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف دعم... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T14:34+0000

2022-09-14T14:34+0000

2022-09-14T14:34+0000

اقتصاد

أخبار أفغانستان اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء: "تعلن الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك حكومة سويسرا وخبراء اقتصاديون أفغان، عن إنشاء صندوق لصالح الشعب الأفغاني".وتابع البيان: "وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سياسة لتمكين 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان مع إبقائها بعيدا عن متناول "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) والجهات الخبيثة الأخرى"، مضيفا: "تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".وأوضح أن الصندوق سيكون مقره في سويسرا وسيعمل على سداد متأخرات الديون الأفغانية أو دفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات "سويفت" وغيرها.

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