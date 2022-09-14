https://sputnikarabic.ae/20220914/بـ-35-مليار-دولار-الخارجية-الأمريكية-تعلن-تأسيس-صندوق-من-الأصول-الأفغانية-المجمدة-1067738999.html
بـ 3.5 مليار دولار… الخارجية الأمريكية تعلن تأسيس صندوق من الأصول الأفغانية المجمدة
بـ 3.5 مليار دولار… الخارجية الأمريكية تعلن تأسيس صندوق من الأصول الأفغانية المجمدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء صندوق مالي خاص في سويسرا بنحو 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف دعم... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T14:34+0000
2022-09-14T14:34+0000
2022-09-14T14:34+0000
اقتصاد
أخبار أفغانستان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء: "تعلن الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك حكومة سويسرا وخبراء اقتصاديون أفغان، عن إنشاء صندوق لصالح الشعب الأفغاني".وتابع البيان: "وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سياسة لتمكين 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان مع إبقائها بعيدا عن متناول "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) والجهات الخبيثة الأخرى"، مضيفا: "تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".وأوضح أن الصندوق سيكون مقره في سويسرا وسيعمل على سداد متأخرات الديون الأفغانية أو دفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات "سويفت" وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220822/هل-تفرج-الولايات-المتحدة-عن-الأصول-الأفغانية-التي-يملكها-الأجانب-بعد-مقتل-زعيم-القاعدة-1066742316.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم
اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم
بـ 3.5 مليار دولار… الخارجية الأمريكية تعلن تأسيس صندوق من الأصول الأفغانية المجمدة
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء صندوق مالي خاص في سويسرا بنحو 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف دعم الشعب الأفغانية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء: "تعلن الولايات المتحدة، من خلال وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك حكومة سويسرا وخبراء اقتصاديون أفغان، عن إنشاء صندوق لصالح الشعب الأفغاني
".
وتابع البيان: "وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سياسة لتمكين 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان مع إبقائها بعيدا عن متناول "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) والجهات الخبيثة الأخرى"، مضيفا: "تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال
في أنشطة غير مشروعة".
وأوضح أن الصندوق سيكون مقره في سويسرا وسيعمل على سداد متأخرات الديون الأفغانية
أو دفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات "سويفت" وغيرها.