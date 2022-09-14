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https://sputnikarabic.ae/20220914/تايلاندجندي-يقتل-إثنين-من-زملائه-بإطلاق-النار-عليهما-في-مركز-التدريب-1067722366.html
تايلاند...جندي يقتل إثنين من زملائه بإطلاق النار عليهما في مركز التدريب
تايلاند...جندي يقتل إثنين من زملائه بإطلاق النار عليهما في مركز التدريب
أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وجرح ثالث، عندما أطلق عسكري النار عليهما في مركز تدريب بوسط العاصمة بانكوك. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T11:32+0000
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وحسب "فرانس برس"، قال الجيش التايلاندي في بيان، إن "الرقيب ميجور يونغيوث مونغكورنكيم (59 عاماً) كان يحمل سلاحا ناريا وأطلق النار على ثلاثة جنود آخرين في حوالي الساعة 8:45 صباحا (01:45 بتوقيت غرينتش).وأضاف البيان أن "جنديين قتلا وجرح ثالث ونقل إلى المستشفى للعلاج".وأوضح أن مطلق النار "فر من مكان الحادث لكن قوات الشرطة والجيش تمكنوا من اعتقاله داخل المنشأة العسكرية".وفي السياق، أكدت الشرطة أنها تحقق في الحادث لكن من السابق لأوانه التأكد من دوافع إطلاق النار.وأشارت إلى أنه يتم حاليا تقييم الصحة العقلية لمنفذ إطلاق النار في إطار التحقيق. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن السلاح المستخدم كان مسدسا عيار 9 ملم.يذكر أنه في فبراير/شباط 2020 قتل 29 شخصاً في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في تايلاند، وقالت السلطات حينها إن المهاجم كان ضابط صف أطلق النار بعد مشادة مع رئيسه بشأن دين يتعلق ببيع عقار.
https://sputnikarabic.ae/20200209/رئيس-الوزراء-التايلاندي-قتل-27-شخصا-وجرح-51-في-إطلاق-النار-1044476213.html
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تايلاند...جندي يقتل إثنين من زملائه بإطلاق النار عليهما في مركز التدريب

11:32 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / PORNCHAI KITTIWONGSAKULالجيش التايلاندي
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
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أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وجرح ثالث، عندما أطلق عسكري النار عليهما في مركز تدريب بوسط العاصمة بانكوك.
وحسب "فرانس برس"، قال الجيش التايلاندي في بيان، إن "الرقيب ميجور يونغيوث مونغكورنكيم (59 عاماً) كان يحمل سلاحا ناريا وأطلق النار على ثلاثة جنود آخرين في حوالي الساعة 8:45 صباحا (01:45 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن "جنديين قتلا وجرح ثالث ونقل إلى المستشفى للعلاج".
وأوضح أن مطلق النار "فر من مكان الحادث لكن قوات الشرطة والجيش تمكنوا من اعتقاله داخل المنشأة العسكرية".
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رئيس الوزراء التايلاندي: قتل 27 شخصا وجرح 57 في إطلاق النار في كورات
9 فبراير 2020, 05:22 GMT
وفي السياق، أكدت الشرطة أنها تحقق في الحادث لكن من السابق لأوانه التأكد من دوافع إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا تقييم الصحة العقلية لمنفذ إطلاق النار في إطار التحقيق.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن السلاح المستخدم كان مسدسا عيار 9 ملم.
يذكر أنه في فبراير/شباط 2020 قتل 29 شخصاً في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في تايلاند، وقالت السلطات حينها إن المهاجم كان ضابط صف أطلق النار بعد مشادة مع رئيسه بشأن دين يتعلق ببيع عقار.
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