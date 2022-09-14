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https://sputnikarabic.ae/20220914/تشاووش-أوغلو-صادرات-الحبوب-الروسية-لا-تخضع-للعقوبات-لكنها-تواجه-بعض-القيود-1067748424.html
تشاووش أوغلو: صادرات الحبوب الروسية لا تخضع للعقوبات لكنها تواجه بعض القيود
تشاووش أوغلو: صادرات الحبوب الروسية لا تخضع للعقوبات لكنها تواجه بعض القيود
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه لا "توجد عقبات" أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، رغم إقراره بأن بعض الشركات ترفض... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:16+0000
2022-09-14T17:16+0000
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أنقرة- سبوتنيك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يتعرض لعرقلة، في حين أن جميع الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا ترسل إلى الاتحاد الأوروبي وليس الدول النامية.وعلق تشاووش أوغلو: "عندما اشتكت روسيا من ذلك (القيود المحتملة على صادراتها من الحبوب)، اتصلت بـ(وزير الخارجية الأمريكية أنتوني) بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش".وتابع: "في وقت لاحق، أدلى بلينكن والإدارة الأمريكية والأمين العام بتصريحات، لكن رغم هذه التصريحات، هناك سفن وشركات نقل مترددة في شحن الحبوب الروسية، لكن لا توجد عقبات".وفقا لوزير الخارجية التركي، لا تخضع إمدادات الحبوب الروسية للعقوبات، لكن هناك قيود أخرى يمكن أن تعرقل الصادرات من روسيا، بما في ذلك عدم قدرة سفنها على الحصول على تأمين أو حتى استقبالها وصيانتها في بعض الموانئ.في 22 يوليو/ تموز، وقع ممثلو أوكرانيا وروسيا اتفاقا بوساطة تركيا والأمم المتحدة في اسطنبول، والذي رفع القيود المفروضة على إمدادات المنتجات الروسية للتصدير وقدم مساعدة موسكو في تصدير الحبوب الأوكرانية.وقال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصفقة لا تعمل فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية، ما قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220913/أوشاكوف-بوتين-سيبحث-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-صفقة-الحبوب-والقضايا-الثنائية-1067682770.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تشاووش أوغلو: صادرات الحبوب الروسية لا تخضع للعقوبات لكنها تواجه بعض القيود

17:16 GMT 14.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه لا "توجد عقبات" أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، رغم إقراره بأن بعض الشركات ترفض شحنها.
أنقرة- سبوتنيك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يتعرض لعرقلة، في حين أن جميع الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا ترسل إلى الاتحاد الأوروبي وليس الدول النامية.
وعلق تشاووش أوغلو: "عندما اشتكت روسيا من ذلك (القيود المحتملة على صادراتها من الحبوب)، اتصلت بـ(وزير الخارجية الأمريكية أنتوني) بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش".
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أمس, 14:53 GMT
وتابع: "في وقت لاحق، أدلى بلينكن والإدارة الأمريكية والأمين العام بتصريحات، لكن رغم هذه التصريحات، هناك سفن وشركات نقل مترددة في شحن الحبوب الروسية، لكن لا توجد عقبات".
وفقا لوزير الخارجية التركي، لا تخضع إمدادات الحبوب الروسية للعقوبات، لكن هناك قيود أخرى يمكن أن تعرقل الصادرات من روسيا، بما في ذلك عدم قدرة سفنها على الحصول على تأمين أو حتى استقبالها وصيانتها في بعض الموانئ.
في 22 يوليو/ تموز، وقع ممثلو أوكرانيا وروسيا اتفاقا بوساطة تركيا والأمم المتحدة في اسطنبول، والذي رفع القيود المفروضة على إمدادات المنتجات الروسية للتصدير وقدم مساعدة موسكو في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصفقة لا تعمل فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية، ما قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاق.
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