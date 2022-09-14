https://sputnikarabic.ae/20220914/تعرض-موقع-معاهدة-الأمن-الجماعي-لهجوم-سيبراني-1067723169.html
تعرض موقع معاهدة الأمن الجماعي لهجوم سيبراني
تعرض موقع معاهدة الأمن الجماعي لهجوم سيبراني
ذكرت الخدمة الصحفية لأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء، عن تعرض موقع المنظمة الإلكتروني لهجوم سيبراني. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T11:57+0000
2022-09-14T11:57+0000
2022-09-14T11:57+0000
العالم
الأمن الجماعي
هجمات سيبرانية
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وأضافت الخدمة الصحفية في بيان "في 13 سبتمبر/أيلول، حوالي الساعة 23:00، تعرض الموقع الرسمي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لهجوم سيبراني".وأشار البيان إلى" تسجيل محاولات غير مصرح بها لإجراء تغييرات على بعض الرسائل الإعلامية، حتى الساعة 07:00 يوم 14 سبتمبر 2022 ، لم يكن الوصول ممكنا".وأكدت الخدمة الصحفية "استعادة الموقع جزئيا، ويتم حاليا اتخاذ تدابير لتحديد مواقع التدخل غير المصرح به واستعادة البيانات التالفة أو المفقودة".يذكر أن وكالة "سبوتنيك" تصدت، نهاية الشهر الماضي لهجوم سيبراني خارجي قوي، استمر لمدة يوم واحد، بحسب ما أفاد به متخصصون تقنيون من وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/وكالة-سبوتنيك-تتصدى-لهجوم-سيبراني-قوي-من-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-وأوكرانيا-1066871831.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأمن الجماعي, هجمات سيبرانية
العالم, الأمن الجماعي, هجمات سيبرانية
تعرض موقع معاهدة الأمن الجماعي لهجوم سيبراني
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ذكرت الخدمة الصحفية لأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء، عن تعرض موقع المنظمة الإلكتروني لهجوم سيبراني.
وأضافت الخدمة الصحفية في بيان "في 13 سبتمبر/أيلول، حوالي الساعة 23:00، تعرض الموقع الرسمي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
لهجوم سيبراني".
وأشار البيان إلى" تسجيل محاولات غير مصرح
بها لإجراء تغييرات على بعض الرسائل الإعلامية، حتى الساعة 07:00 يوم 14 سبتمبر 2022 ، لم يكن الوصول ممكنا".
وأكدت الخدمة الصحفية "استعادة الموقع جزئيا، ويتم حاليا اتخاذ تدابير لتحديد مواقع التدخل غير المصرح به واستعادة البيانات التالفة أو المفقودة".
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" تصدت، نهاية الشهر الماضي لهجوم سيبراني خارجي قوي، استمر لمدة يوم واحد، بحسب ما أفاد به متخصصون تقنيون من وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية.