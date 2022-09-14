https://sputnikarabic.ae/20220914/تقرير-43-من-صادرات-الأسلحة-الأمريكية-تصل-إلى-الشرق-الأوسط-1067741711.html

تقرير: 43% من صادرات الأسلحة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط

تقرير: 43% من صادرات الأسلحة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط

رصد تقرير دولي حجم صادرات الأسلحة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية وكشف أن حصة دول الشرق الأوسط منها وصلت إلى 43 في المئة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T15:34+0000

2022-09-14T15:34+0000

2022-09-14T15:34+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويعني ذلك أن ما يقرب من نصف مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال الفترة من 2017 حتى 2021، وصلت إلى الشرق الأوسط، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.وتشير إحصائيات المعهد، التي نَشر جزءا منها على صفحته الرسمية على "تويتر" إلى أن إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية سجلت زيادة بنسبة وصلت إلى 14 في المئة، مقارنة بذات الفترة من 2012 حتى 2016.وأوضح التقرير أن نسبة صادرات الأسلحة الأمريكية خلال 2017 حتى 2021 زادت بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة من 2012 حتى 2016.وعلى المستوى العالمي، كشف التقرير أن حجم صادرات السلاح الأمريكي بالنسبة لإجمالي صادرات السلاح في العالم بلغ 39 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 32 في المئة خلال الفترة من 2012 حتى 2016.ورغم أن عدد الدول التي يتم تصدير الأسلحة الأمريكية إليها يصل إلى 103 دول حول العالم، فإن دول الشرق الأوسط فقط استوردت نحو 43 في المئة من الصادرات الأمريكية من الأسلحة.ما هي أكثر الدول المصدرة للسلاح في العالم؟خلال الفترة من 2017 حتى 2021، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، هي أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم.ما هي أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم؟خلال الفترة من 2017 حتى 2021 كان هناك دولتان في الشرق الأوسط بين أكبر 5 مستوردين للأسلحة في العالم.وضمت تلك الدول كلا من الهند وأستراليا والصين، إضافة إلى دولتين في الشرق الأوسط هما مصر والمملكة العربية السعودية.

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية