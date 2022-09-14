https://sputnikarabic.ae/20220914/توكاييف-العقوبات-واستخدام-القوة-لن-يحل-المشاكل-العالمية-1067701905.html
توكاييف: العقوبات واستخدام القوة لن يحل المشاكل العالمية
توكاييف: العقوبات واستخدام القوة لن يحل المشاكل العالمية
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم زومارت توكاييف، في خطابه إلى أن العقوبات واستخدام القوة لن يحل المشاكل أبدًا، مناشدا الزعماء الدينيين المساعدة في حل الخلافات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:34+0000
2022-09-14T07:34+0000
2022-09-14T07:53+0000
العالم
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وقال توكاييف خلال خطابه في مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية في نور سلطان: "لطالما أيدت كازاخستان تسوية الخلافات على طاولة المفاوضات بروح ميثاق الأمم المتحدة ولن تؤدي العقوبات والتهديدات واستخدام القوة إلى حل المشاكل".وشدد على أنه "في مثل هذه الأوقات من الضروري العودة إلى الأفكار الإنسانية التي تحميها الأديان التقليدية دائمًا، مثل احترام حقوق الإنسان واحترام بعضنا البعض والمساعدة المتبادلة والانفتاح والعدالة والمساواة وهي دعائم النظام الأمني الجديد ولهذا السبب فإن السلطة الأخلاقية وصوت القادة الروحيين هما أكثر أهمية من أي وقت مضى اليوم ".وأشار توكاييف إلى أنه عندما يتجادل السياسيون، فإن القادة الروحيين برغبتهم في الاقتراب من بعضهم البعض يتصدون لذلك وبسبب ذلك يجرى حوار بين القادة الروحيين في كازاخستان والذي يمكن أن يُظهر للإنسانية مخرجًا من جو المواجهة الحالي.يذكر أن العاصمة نور سلطان تستضيف المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف والبابا فرانسيس وشيخ الأزهر، حيث يتمحور لمؤتمر السابع حول موضوع "دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء".
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العالم
توكاييف: العقوبات واستخدام القوة لن يحل المشاكل العالمية
07:34 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم زومارت توكاييف، في خطابه إلى أن العقوبات واستخدام القوة لن يحل المشاكل أبدًا، مناشدا الزعماء الدينيين المساعدة في حل الخلافات بين السياسيين.
وقال توكاييف خلال خطابه في مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية في نور سلطان: "لطالما أيدت كازاخستان تسوية الخلافات على طاولة المفاوضات بروح ميثاق الأمم المتحدة ولن تؤدي العقوبات والتهديدات واستخدام القوة إلى حل المشاكل".
وشدد على أنه "في مثل هذه الأوقات من الضروري العودة إلى الأفكار الإنسانية التي تحميها الأديان التقليدية دائمًا، مثل احترام حقوق الإنسان واحترام بعضنا البعض والمساعدة المتبادلة والانفتاح والعدالة والمساواة وهي دعائم النظام الأمني الجديد ولهذا السبب فإن السلطة الأخلاقية وصوت القادة الروحيين هما أكثر أهمية من أي وقت مضى اليوم ".
وأشار توكاييف إلى أنه عندما يتجادل السياسيون، فإن القادة الروحيين برغبتهم في الاقتراب من بعضهم البعض يتصدون لذلك وبسبب ذلك يجرى حوار بين القادة الروحيين في كازاخستان والذي يمكن أن يُظهر للإنسانية مخرجًا من جو المواجهة الحالي.
يذكر أن العاصمة نور سلطان تستضيف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف والبابا فرانسيس وشيخ الأزهر، حيث يتمحور لمؤتمر السابع حول موضوع "دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء".