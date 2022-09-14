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https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-العقوبات-ضد-روسيا-ستظل-سارية-المفعول-1067734082.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا ستظل سارية المفعول
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا ستظل سارية المفعول
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلماتها في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المناهضة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T14:31+0000
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وأضافت: "أريد أن أكون واضحة جدا: العقوبات ستستمر. لقد حان الوقت لكي نظهر التصميم وألا نسعى إلى التهدئة، يجب أن يكون هذا واضحا".كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم الوقوف بحزم في مسألة الدعم المالي لأوكرانيا".كما صرح النائب الأول لوزير الطاقة في روسيا، بافيل سوروكين، بأن "العقوبات والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الغربية على مدى السنوات العشر الماضية أدت إلى فقدان النفط بمقدار خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمكن أن يحسم أزمة الطاقة العالمية الحالية".
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رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا ستظل سارية المفعول

14:31 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 14.09.2022)
© Sputnikرئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا ستظل سارية المفعول
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات ضد روسيا ستظل سارية المفعول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلماتها في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المناهضة لروسيا ولا يعتبر أنه من الضروري "السعي إلى التهدئة".
وأضافت: "أريد أن أكون واضحة جدا: العقوبات ستستمر. لقد حان الوقت لكي نظهر التصميم وألا نسعى إلى التهدئة، يجب أن يكون هذا واضحا".
كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم الوقوف بحزم في مسألة الدعم المالي لأوكرانيا".
كما صرح النائب الأول لوزير الطاقة في روسيا، بافيل سوروكين، بأن "العقوبات والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الغربية على مدى السنوات العشر الماضية أدت إلى فقدان النفط بمقدار خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمكن أن يحسم أزمة الطاقة العالمية الحالية".
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