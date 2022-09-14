https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تعلن-توجهها-إلى-كييف-اليوم-للقاء-زيلينسكي-1067704683.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن توجهها إلى كييف اليوم للقاء زيلينسكي
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن توجهها إلى كييف اليوم للقاء زيلينسكي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، ولقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:20+0000
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وقالت فون دير لاين، عبر تويتر "سأتوجه إلى كييف اليوم الأربعاء لمناقشة دعم أوكرانيا مع رئيسها فلاديمير زيلينسكي".وأضافت أن أوروبا ستقوم بمساعدة أوكرانيا لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها.وكانت المفوضية الأوروبية، قد اقترحت الأسبوع الماضي، تقديم 5 مليارات يورو إضافية، كمساعدات مالية إلى أوكرانيا.وقالت فون دير لاين إن "الوضع في أوكرانيا يتطلب دعمنا الكامل. اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم منح أوكرانيا مساعدة مالية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو".يشار إلى أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، تأسس في عام 2014 بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين بروكسل وكييف لبدء اندماج أوكرانيا السياسي والاقتصادي في الاتحاد.وفي الـ 23 من يونيو/حزيران 2022، وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، واعدين بأنهم سيتخذون المزيد من الخطوات بعد استيفاء أوكرانيا للشروط التي صاغتها المفوضية الأوروبية.بينما كشفت تقارير جديدة أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر 6 دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/المفوضية-الأوروبية-تقترح-منح-أوكرانيا-مساعدات-مالية-بقيمة-5-مليارات-يورو-1067419433.html
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رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن توجهها إلى كييف اليوم للقاء زيلينسكي
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، ولقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت
فون دير لاين، عبر تويتر "سأتوجه إلى كييف اليوم الأربعاء لمناقشة دعم أوكرانيا مع رئيسها فلاديمير زيلينسكي".
وأضافت أن أوروبا ستقوم بمساعدة أوكرانيا لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد اقترحت الأسبوع الماضي، تقديم 5 مليارات يورو
إضافية، كمساعدات مالية إلى أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين إن "الوضع في أوكرانيا يتطلب دعمنا الكامل. اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم منح أوكرانيا مساعدة مالية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو".
يشار إلى أن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، تأسس في عام 2014 بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين بروكسل وكييف لبدء اندماج أوكرانيا
السياسي والاقتصادي في الاتحاد.
وفي الـ 23 من يونيو/حزيران 2022، وافق رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا صفة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، واعدين بأنهم سيتخذون المزيد من الخطوات بعد استيفاء أوكرانيا للشروط التي صاغتها المفوضية الأوروبية.
بينما كشفت تقارير جديدة أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر 6 دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.