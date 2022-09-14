https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسة-الوزراء-الفرنسية-تبحث-في-الجزائر-عدة-ملفات-من-بينها-الطاقة-1067744617.html

رئيسة الوزراء الفرنسية تبحث في الجزائر عدة ملفات من بينها الطاقة

رئيسة الوزراء الفرنسية تبحث في الجزائر عدة ملفات من بينها الطاقة

تبحث رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الجزائر عدة ملفات من بينها إمدادات الطاقة وآليات تنفيذ التعهدات التي قطعها الرئيس... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T16:10+0000

2022-09-14T16:10+0000

2022-09-14T16:10+0000

أخبار فرنسا

الجزائر

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية جزائرية أن رفع الحظر عن تأشيرات الدخول إلى فرنسا، وتصدير كميات من الغاز الجزائري إليها، سيكونان على رأس أجندة الزيارة.وأفادت مصادر حكومية بأن بورن ستزور الجزائر قبل نهاية العام الجاري، في حين أفادت الصحيفة الإلكترونية الجزائرية بأن الزيارة ستتم يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، لتكون بذلك أول زيارة خارج فرنسا لبورن منذ توليها المسؤولية.وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "يوروب 1"، في أغسطس الماضي، نقلا عن مصادر أن الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا وسط خطر حدوث شتاء "متوتر" في أوروبا.ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية بين 25 و27 أغسطس/ آب، وأثناء زيارة ماكرون للبلاد، التقت المديرة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية إنجي كاثرين ماكجريجور بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب وتوفيق حكار رئيس شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب التقرير.ولم تعط الجزائر لباريس حتى الآن سوى التزام شفهي، لكن من المتوقع أن يناقش الممثلون الجزائريون وإنجي مسألة زيادة إمدادات الغاز في الساعات المقبلة، بحسب "يوروب 1". ووفقا للمصادر فإن الجزائر قد تزيد إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%.

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