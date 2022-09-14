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رئيسة وزراء السويد تعتزم الاستقالة مع تقدم اليمين في الانتخابات
رئيسة وزراء السويد تعتزم الاستقالة مع تقدم اليمين في الانتخابات
أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اعتزامها تقديم استقالتها إثر ظهور بوادر على أن كتلة يمينية وأخرى يمينية متطرفة في طريقهما للفوز في الانتخابات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:51+0000
2022-09-14T18:51+0000
السويد
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خلال مؤتمر صحفي، قالت أندرسون إنه على الرغم من استمرار فرز الأصوات الأخيرة، كان من الواضح أن اليمين سيفوز بأغلبية المقاعد "لذا سأقدم استقالتي غدًا كرئيسة للوزراء"، بحسب "فرانس برس".وشهدت الانتخابات منافسة شديدة بين يمين يأمل في العودة للحكم بدعم من اليمين المتطرف، ويسار يسعى للفوز بولاية ثالثة.وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن حزب "ديموقراطيي السويد" القومي والمعادي للهجرة سيحل في المرتبة الثانية.ويسمح هذا الموقع للحزب بمساعدة أحزاب اليمين على العودة للسلطة، بعد أن ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية.ماغدالينا أندرسون، خبيرة اقتصادية (55 عامًا)، تتمتع بنسب قبول عالية، حيث أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد قبل أقل من عام وقادت محاولة السويد التاريخية للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيعتمد-على-نشر-قواعد-أجنبية-هناك-1067344745.html
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السويد

رئيسة وزراء السويد تعتزم الاستقالة مع تقدم اليمين في الانتخابات

18:51 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالسويد
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اعتزامها تقديم استقالتها إثر ظهور بوادر على أن كتلة يمينية وأخرى يمينية متطرفة في طريقهما للفوز في الانتخابات العامة.
خلال مؤتمر صحفي، قالت أندرسون إنه على الرغم من استمرار فرز الأصوات الأخيرة، كان من الواضح أن اليمين سيفوز بأغلبية المقاعد "لذا سأقدم استقالتي غدًا كرئيسة للوزراء"، بحسب "فرانس برس".
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وشهدت الانتخابات منافسة شديدة بين يمين يأمل في العودة للحكم بدعم من اليمين المتطرف، ويسار يسعى للفوز بولاية ثالثة.
وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن حزب "ديموقراطيي السويد" القومي والمعادي للهجرة سيحل في المرتبة الثانية.
ويسمح هذا الموقع للحزب بمساعدة أحزاب اليمين على العودة للسلطة، بعد أن ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية.
ماغدالينا أندرسون، خبيرة اقتصادية (55 عامًا)، تتمتع بنسب قبول عالية، حيث أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد قبل أقل من عام وقادت محاولة السويد التاريخية للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير.
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