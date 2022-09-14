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https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسي-إيران-تسعى-للعب-دور-فاعل-في-المنطقة-1067705495.html
رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة
رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:34+0000
2022-09-14T08:34+0000
إيران
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وأوضح رئيسي، في تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته العاصمة طهران إلى أوزبكستان، أن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها".ويزور رئيسي أوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.وأكد رئيسي أن "الهدف من هذه الزیارة هو تنمیة سياسة الجوار وتعزیز التعددية".
https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة

08:34 GMT 14.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة.
وأوضح رئيسي، في تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته العاصمة طهران إلى أوزبكستان، أن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها".
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
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12 سبتمبر, 16:38 GMT
ويزور رئيسي أوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.
وأكد رئيسي أن "الهدف من هذه الزیارة هو تنمیة سياسة الجوار وتعزیز التعددية".
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