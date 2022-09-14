https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسي-إيران-تسعى-للعب-دور-فاعل-في-المنطقة-1067705495.html
رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة
رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:34+0000
2022-09-14T08:34+0000
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وأوضح رئيسي، في تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته العاصمة طهران إلى أوزبكستان، أن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها".ويزور رئيسي أوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.وأكد رئيسي أن "الهدف من هذه الزیارة هو تنمیة سياسة الجوار وتعزیز التعددية".
https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
رئيسي: إيران تسعى للعب دور فاعل في المنطقة
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تسعى للعب دور فاعل في المنطقة، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع الجيران من أساسيات الحكومة.
وأوضح رئيسي، في تصريحات للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي قبيل مغادرته العاصمة طهران إلى أوزبكستان، أن "تطوير العلاقات مع جيران ودول المنطقة من السياسات الأساسية للحكومة الثالثة عشرة".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
: "في الخطوة الأولى، تمكنا من تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وفي الخطوة الثانية نتابع الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتواجدها الفاعل فيها".
ويزور رئيسي أوزبكستان تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي للمشاركة في اجتماع ثنائي والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند.
وأكد رئيسي أن "الهدف من هذه الزیارة هو تنمیة سياسة الجوار وتعزیز التعددية".