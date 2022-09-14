https://sputnikarabic.ae/20220914/رحم-واحد-معاناة-واحدة-5-أشقاء-توأم-يبدؤون-يومهم-المدرسي-الأول-شرقي-سوريا-1067734130.html

رحم واحد معاناة واحدة... 5 أشقاء "توأم" يبدؤون يومهم المدرسي الأول شرقي سوريا

رحم واحد معاناة واحدة... 5 أشقاء "توأم" يبدؤون يومهم المدرسي الأول شرقي سوريا

قضى (عيسى ورمياس ولانا وليالي وعبدالله) سنواتهم السبع الأولى من حياتهم، وكأنها استكمال لأشهرهم السبعة في رحم أمهم. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T13:36+0000

2022-09-14T13:36+0000

2022-09-14T14:29+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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واليوم أيضا، جلس الخمسة على مقعدهم الخشبي في الصف الأول، تماما كما كانوا ملتصقين على الدوام، يحدوهم الأمل بحياة سعيدة كتلك التي يرويها لهم والدهم، أيمن عيسى الباشا، عن وطنهم قبل الحرب، وأقل إيلاما من تلك التي عاشوها حتى الآن في مدينتهم التي ضربتها حرب إرهابية واحتلال أمريكي وحصار اقتصادي غربي خانق.يكافح السوري الباشا، من سكان مدينة الحسكة السورية مع زوجته لتوفير مستلزمات تعليم أطفالهم السبعة، الذين خمسة منهم توأم حقيقي بدؤوا للتو مسيرتهم الدراسية في الصف الأول الابتدائي.رغم المعاناة والتكاليف الباهظة التي يتكبدها سكان محافظة الحسكة لتعليم أبنائهم في ظل استمرار سيطرة مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على أكثر من 90% من الأبنية التعليمية للعام التاسع على التوالي، يناضل الباشا لتأمين مستقبل دراسي لأطفاله التوأم الخمسة الذين انضموا إلى الصف الأول الابتدائي في إحدى مدارس مدينة الحسكة المكتظة بالمئات من الأطفال.الأشقاء التوأم (عيسى ورمياس ولانا وليالي وعبدالله) 7 أعوام، بدؤوا دوامهم برفقة والدهم في تجمع مدرسة (الحسن ابن الهيثم) في مدينة الحسكة، كما الآلاف من طلاب محافظة الحسكة المتمسكون بمنهاج الدولة السورية ومن كافة المكونات، ليحملوا ذويهم تكاليف مالية كبيرة، بعد تكلفهم لمصاريف مالية ضخمة حتى وصلوا إلى هذا العمر.أيمن عيسى الباشا، والد الأشقاء الخمسة التوأم، وهو موظف حكومي يقطن في حي مشيرفة المحلجة بالمدينة، يقول لمراسل "سبوتنيك": "عازم مع زوجتي رغم كل الظروف المالية الصعبة على تعليم أبنائنا التوأم والابنتين الأخريين، تماما كما كنت عازما على أن يبقوا جميعاً في بطن أمهم قبل سبعة أعوام ويخرجوا إلى هذه الحياة، عندما أخبرتنا الطبيبة النسائية أن زوجتي حامل بخمسة أطفال آنذاك".ولم يخف الباشا بأنه سيتأثر مالياً كثيرا هو وزوجته لأنهما لديهما ابنتان أخريان الأولى في الصف السادس الابتدائي والكبرى في الصف الأول الإعدادي باعتبار منزلهما مستأجر بالأصل وتضاف لها تكاليف الحياة اليومية من غذاء وشراب.وأيضا، لم يخف الأطفال التوأم الخمسة فرحتهم بالذهاب إلى المدرسة رغم بعد المسافة وعناء الذهاب والعودة واكتظاظ الصفوف بالطلاب في المدرسة إلا أنهم تمنوا أن يكونوا أطباء ومهندسين في المستقبل ليعينوا ذويهم.ورغم قلة عددها ومعاناتها الزحام الشديد، والمضايقات من قبل "قسد"، إلا أن المدارس السورية تشهد إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلاب الأكراد بشكل خاص ومن بينهم أبناء قياديين وموظفين فيما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية"، وذلك رغم إصداره قراراً يمنعهم من الالتحاق بالمدارس السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى الفصل والغرامات المالية الكبيرة مع تدني أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التي تعتمد مناهج "قسد".

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