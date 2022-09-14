https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html

روسيا تدعو قرغيزيا وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين

روسيا تدعو قرغيزيا وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الجانبين القرغيزي والطاجيكي لاتخاذ تدابير لمنع أي استفزازات على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى استعدادها لمساعدة الجانبين في حل قضايا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T15:06+0000

2022-09-14T15:06+0000

2022-09-14T15:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "بالنظر إلى الاتفاقات القائمة بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان، ندعو الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي، وأن يقوما معا بمنع أي نوع من الاستفزاز".وتابع البيان: "كما نعرب عن استعدادنا للمساعدة في التوصل إلى حل طويل الأجل مقبول للطرفين لقضايا الحدود، بالاستعانة بالتجربة الروسية لترسيم الحدود، بما في ذلك مع الدول المجاورة في آسيا الوسطى".يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.

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