https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html
روسيا تدعو قرغيزيا وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين
روسيا تدعو قرغيزيا وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين
دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الجانبين القرغيزي والطاجيكي لاتخاذ تدابير لمنع أي استفزازات على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى استعدادها لمساعدة الجانبين في حل قضايا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:06+0000
2022-09-14T15:06+0000
2022-09-14T15:06+0000
العالم
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f6e45912a9fa82786dc324d4f3e0071f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "بالنظر إلى الاتفاقات القائمة بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان، ندعو الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي، وأن يقوما معا بمنع أي نوع من الاستفزاز".وتابع البيان: "كما نعرب عن استعدادنا للمساعدة في التوصل إلى حل طويل الأجل مقبول للطرفين لقضايا الحدود، بالاستعانة بالتجربة الروسية لترسيم الحدود، بما في ذلك مع الدول المجاورة في آسيا الوسطى".يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220603/إصابة-اثنين-من-حرس-الحدود-القرغيزيين-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-طاجيكستان-1063026575.html
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_40842505831a722686ff4510ff301abb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان, الخارجية الروسية
العالم, أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان, الخارجية الروسية
روسيا تدعو قرغيزيا وطاجيكستان لاتخاذ تدابير لمنع الاستفزازات على الحدود بين البلدين
تابعنا عبر
دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الجانبين القرغيزي والطاجيكي لاتخاذ تدابير لمنع أي استفزازات على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى استعدادها لمساعدة الجانبين في حل قضايا الحدود، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان منشور على موقعها.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "بالنظر إلى الاتفاقات القائمة بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان
، ندعو الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي، وأن يقوما معا بمنع أي نوع من الاستفزاز".
وتابع البيان: "كما نعرب عن استعدادنا للمساعدة في التوصل إلى حل طويل الأجل مقبول للطرفين لقضايا الحدود، بالاستعانة بالتجربة الروسية لترسيم الحدود، بما في ذلك مع الدول المجاورة في آسيا الوسطى".
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان
، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.