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https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-الإمارات-يصل-طهران-لاستئناف-مهامه-وإيران-تؤكد-رغبتها-في-تطوير-علاقاتها-مع-جميع-جيرانها-1067702001.html
سفير الإمارات يصل طهران لاستئناف مهامه وإيران تؤكد رغبتها في تطوير علاقاتها مع جميع جيرانها
سفير الإمارات يصل طهران لاستئناف مهامه وإيران تؤكد رغبتها في تطوير علاقاتها مع جميع جيرانها
عاد السفير الإماراتي لدى إيران سيف محمد الزعابي إلى طهران، لاستئناف مهامه الدبلوماسية، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:42+0000
2022-09-14T07:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت الخارجية الإيرانية، أن "أمير عبد اللهيان استقبل مساء أمس الثلاثاء، السفير الإماراتي سيف الزعابي، العائد إلى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ونقل بيان الخارجية عن الوزير قوله إن "الجمهورية الإسلامية مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار"، مؤكدا أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".وشدد عبد اللهيان على "ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وتشكيل مفوضية عليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات".من جهته، أعرب الزعابي عن ارتياحه لوجوده في إيران مرة أخرى، مبينا أن "القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عامل مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أواخر أغسطس/ آب المنصرم، إعادة سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران

سفير الإمارات يصل طهران لاستئناف مهامه وإيران تؤكد رغبتها في تطوير علاقاتها مع جميع جيرانها

07:42 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBعلم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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عاد السفير الإماراتي لدى إيران سيف محمد الزعابي إلى طهران، لاستئناف مهامه الدبلوماسية، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وأفادت الخارجية الإيرانية، أن "أمير عبد اللهيان استقبل مساء أمس الثلاثاء، السفير الإماراتي سيف الزعابي، العائد إلى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
21 أغسطس, 14:22 GMT
ونقل بيان الخارجية عن الوزير قوله إن "الجمهورية الإسلامية مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار"، مؤكدا أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".
وشدد عبد اللهيان على "ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وتشكيل مفوضية عليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات".
من جهته، أعرب الزعابي عن ارتياحه لوجوده في إيران مرة أخرى، مبينا أن "القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عامل مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أواخر أغسطس/ آب المنصرم، إعادة سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".
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