https://sputnikarabic.ae/20220914/سلطات-خيرسون-الوضع-في-المنطقة-مستقر-والحدود-آمنة-1067708003.html
سلطات خيرسون: الوضع في المنطقة مستقر والحدود آمنة
سلطات خيرسون: الوضع في المنطقة مستقر والحدود آمنة
أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، سيرغي ييليسيف، أن الوضع في المنطقة مستقر والحدود آمنة وهناك ما يكفي من القوات لمنع أي محاولات لاختراق... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:16+0000
2022-09-14T09:16+0000
2022-09-14T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ييليسيف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من المعلومات التي ينشرها الجانب الأوكراني، فإن الوضع في منطقة خيرسون مستقر إلى حد بعيد وحدود المنطقة مؤمنة بشكل موثوق من قبل القوات المسلحة الروسية".وأضاف قائلا: "لدينا ما يكفي من القوات والوسائل لمنع أي محاولات تقدم من قبل الجانب الأوكراني".وتشن كييف هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، في وقت سباق من يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا عبر قناة "تلغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا، تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون: الوضع في المنطقة مستقر والحدود آمنة
09:16 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 09:37 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، سيرغي ييليسيف، أن الوضع في المنطقة مستقر والحدود آمنة وهناك ما يكفي من القوات لمنع أي محاولات لاختراق الجيش الأوكراني.
وقال ييليسيف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من المعلومات التي ينشرها الجانب الأوكراني، فإن الوضع في منطقة خيرسون مستقر إلى حد بعيد وحدود المنطقة مؤمنة بشكل موثوق من قبل القوات المسلحة الروسية".
وأضاف قائلا: "لدينا ما يكفي من القوات والوسائل لمنع أي محاولات تقدم من قبل الجانب الأوكراني".
وتشن كييف
هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، في وقت سباق من يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.
وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا عبر قناة "تلغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا، تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.