https://sputnikarabic.ae/20220914/سياسي-فلسطيني-الوضع-الميداني-مع-إسرائيل-في-طريقه-للانفجار---1067737939.html

سياسي فلسطيني: الوضع الميداني مع إسرائيل في طريقه للانفجار

سياسي فلسطيني: الوضع الميداني مع إسرائيل في طريقه للانفجار

قال الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني والمستشار في العلاقات الدولية، إن الوضع الميداني في فلسطين مرشح لمزيد من التدهور والانفجار والصدام، بسبب الإجراءات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T14:16+0000

2022-09-14T14:16+0000

2022-09-14T14:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066627968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3791fb72a77356b7977918a37e28cafa.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الشعب الفلسطيني يواجه أصعب وأشرس احتلال في التاريخ المعاصر، والصراع في فلسطين هو صراع على الهوية والتاريخ والجذور، مؤكدًا أن الشارع سيظل يناضل حتى ينال حريته، ولن يركح للسياسة الإسرائيلية.وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والاقتحامات المستمرة للمقدسات الدينية، تؤكد أن إسرائيل لا تأبه بالقانون الدولي والإنساني، ولا تحترم المعاهدات والقرارات الدولية، التي تفرض عليها احترام الشعائر الدينية والحق في العبادة، وعدم التعدي على دور العبادة، وغير ذلك من الاتفاقات والمعاهدات.و قُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتمت محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى".وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".وذكرت مصادر محلية فلسطينية "أن الشابين هما أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان، وأن أحمد عابد يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا، حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الإسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".وتشهد الأوضاع توترًا كبيرًا بين إسرائيل وفلسطين، حيث أفاد نادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة، واقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية. وذكر أنه تم اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.وشهد شهر أغسطس/آب الماضي كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي، وكذلك تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، وهي العمليات التي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم.

https://sputnikarabic.ae/20220913/تصاعد-وتيرة-الاقتحامات-والاعتقالات-الإسرائيلية-هل-تشهد-فلسطين-انتفاضة-جديدة-1067690797.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل