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https://sputnikarabic.ae/20220914/شرطة-تايلاند-قتيل-وجريحان-في-إطلاق-نار-بموقع-عسكري-في-بانكوك-1067700248.html
شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك
شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك
قالت الشرطة التايلاندية، صباح الأربعاء، إن مسلحا قتل شخصا واحدا وأصاب شخصين آخرين في إطلاق نار على منشأة عسكرية في بانكوك. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T04:00+0000
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أخبار تايلاند
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وقالت نائبة المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثاناشاروين، لوكالة فرانس برس، إنه تم اعتقال مشتبه به بعد الحادث، ولم تتضح دوافعه على الفور.
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أخبار تايلاند
أخبار تايلاند

شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك

04:00 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 04:03 GMT 14.09.2022)
© AP Photoالشرطة والمارة يقفون بالقرب من مكان إطلاق النار في كورات في تايلاند
الشرطة والمارة يقفون بالقرب من مكان إطلاق النار في كورات في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AP Photo
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قالت الشرطة التايلاندية، صباح الأربعاء، إن مسلحا قتل شخصا واحدا وأصاب شخصين آخرين في إطلاق نار على منشأة عسكرية في بانكوك.
وقالت نائبة المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثاناشاروين، لوكالة فرانس برس، إنه تم اعتقال مشتبه به بعد الحادث، ولم تتضح دوافعه على الفور.
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