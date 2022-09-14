https://sputnikarabic.ae/20220914/شرطة-تايلاند-قتيل-وجريحان-في-إطلاق-نار-بموقع-عسكري-في-بانكوك-1067700248.html
شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك
شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك
قالت الشرطة التايلاندية، صباح الأربعاء، إن مسلحا قتل شخصا واحدا وأصاب شخصين آخرين في إطلاق نار على منشأة عسكرية في بانكوك. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T04:00+0000
2022-09-14T04:00+0000
2022-09-14T04:03+0000
أخبار تايلاند
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وقالت نائبة المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثاناشاروين، لوكالة فرانس برس، إنه تم اعتقال مشتبه به بعد الحادث، ولم تتضح دوافعه على الفور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايلاند
شرطة تايلاند: قتيل وجريحان في إطلاق نار بموقع عسكري في بانكوك
04:00 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 04:03 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
قالت الشرطة التايلاندية، صباح الأربعاء، إن مسلحا قتل شخصا واحدا وأصاب شخصين آخرين في إطلاق نار على منشأة عسكرية في بانكوك.
وقالت نائبة المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثاناشاروين، لوكالة فرانس برس، إنه تم اعتقال مشتبه به بعد الحادث، ولم تتضح دوافعه على الفور.