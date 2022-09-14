https://sputnikarabic.ae/20220914/صحفي-أمريكي-يكشف-كذبة-كبيرة-من-البيت-الأبيض-حول-واقع-الاقتصاد-1067748266.html
صحفي أمريكي يكشف كذبة كبيرة من البيت الأبيض حول واقع الاقتصاد
صحفي أمريكي يكشف كذبة كبيرة من البيت الأبيض حول واقع الاقتصاد
كشف صحفي أمريكي عن مجموعة أرقام ومؤشرات اقتصادية لبلاده مؤكدا أن الإدارة في واشنطن تخفي حقيقة واقع الاقتصاد السيء وتقدم معلمات وأرقام خاطئة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:11+0000
2022-09-14T17:11+0000
2022-09-14T17:11+0000
العالم
اقتصاد
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أكد تاكر كارلسون مذيع قناة "فوكس نيوز" أن السلطات الأمريكية تخفي الواقع الحقيقي في الاقتصاد، لكن البيانات المنشورة مؤخرًا كشفت عن خطورة الوضع.وقال كارلسون: "لا يتعلق الأمر فقط بالشمبانيا وأساور العشاق ومعدات ركوب الأمواج. بل إنه يتعلق بأكثر الأشياء الضرورية للحياة: الطعام والطاقة والسيارات".يذكر أن معدل التضخم في أمريكا بلغ في أغسطس/آب الماضي 8.3% وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 1200 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2020، وفقًا لبيانات حكومية.واستذكر كارلسون أقوال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث قال إن التضخم قد بلغ ذروته، منوها إلى أن الرئيس "يدعي حاليا أن كل شيء يسير وفقًا للخطة".تواجه الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.وتسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، بفقدان الصناعات الغربية ميزاتها التنافسية بشكل كبير، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بسبب-التضخم-وانهيار-أسعار-الأسهم-أثرياء-أمريكا-يخسرون-93-مليار-دولار-في-يوم-1067736386.html
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العالم, اقتصاد
صحفي أمريكي يكشف كذبة كبيرة من البيت الأبيض حول واقع الاقتصاد
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كشف صحفي أمريكي عن مجموعة أرقام ومؤشرات اقتصادية لبلاده مؤكدا أن الإدارة في واشنطن تخفي حقيقة واقع الاقتصاد السيء وتقدم معلمات وأرقام خاطئة.
أكد تاكر كارلسون مذيع قناة "فوكس نيوز" أن السلطات
الأمريكية تخفي الواقع الحقيقي في الاقتصاد، لكن البيانات المنشورة مؤخرًا كشفت عن خطورة الوضع.
بدأ الصحفي حديثه قائلاً: "إننا نكذب باستمرار بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي"، وأشار الصحفي إلى أنه حتى وقت قريب، لم تنشر السلطات أرقامًا دقيقة وصحيحة، لكن أسعار كل شيء ارتفعت بالفعل.
وقال كارلسون: "لا يتعلق الأمر فقط بالشمبانيا وأساور العشاق ومعدات ركوب الأمواج. بل إنه يتعلق بأكثر الأشياء الضرورية للحياة: الطعام والطاقة والسيارات".
يذكر أن معدل التضخم في أمريكا بلغ في أغسطس/آب الماضي 8.3% وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 1200 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2020، وفقًا لبيانات حكومية.
وعلق المذيع على هذه الأرقام قائلا: إنها "أخبار مروعة. وهذه مجرد زهور"، قاصدا أن المشكلة المتخفية أكبر.
واستذكر كارلسون أقوال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث قال إن التضخم قد بلغ ذروته، منوها إلى أن الرئيس "يدعي حاليا أن كل شيء يسير وفقًا للخطة".
تواجه الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، بفقدان الصناعات الغربية ميزاتها التنافسية بشكل كبير، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.