https://sputnikarabic.ae/20220914/غوتيريش-يبحث-مع-بوتين-العقبات-القائمة-أمام-تصدير-الغذاء-والأسمدة-من-روسيا-1067747601.html
غوتيريش يبحث مع بوتين العقبات القائمة أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا
غوتيريش يبحث مع بوتين العقبات القائمة أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:56+0000
2022-09-14T16:56+0000
2022-09-14T16:56+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
فلاديمير بوتين
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: "آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين صباح اليوم. سنحت لنا الفرصة لمناقشة مبادرة البحر الأسود للحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها".وأوضح غوتيريش أنه ناقش مع بوتين: "العقبات التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بتصدير الغذاء والأسمدة الروسية".وأضاف: "هناك كما تعلمون محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك".ولفت غوتيريش إلى أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.وفي 22 يوليو/تموز الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220912/لخارجية-الروسية-الوضع-الحالي-لصفقة-الغذاء-لا-يمكن-تحمله-1067630512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
غوتيريش يبحث مع بوتين العقبات القائمة أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في السوق العالمية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: "آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين صباح اليوم. سنحت لنا الفرصة لمناقشة مبادرة البحر الأسود للحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها".
وأوضح غوتيريش أنه ناقش مع بوتين: "العقبات التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بتصدير الغذاء والأسمدة الروسية
".
وأضاف: "هناك كما تعلمون محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك".
ولفت غوتيريش إلى أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا
خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود
.
وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.