https://sputnikarabic.ae/20220914/قناة-إسرائيلية-إعفاء-رئيس-ممثلية-تل-أبيب-في-المغرب-1067744213.html

إعلام: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب على خلفية "قضية تحرش"

إعلام: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب على خلفية "قضية تحرش"

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس الممثلية الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T16:34+0000

2022-09-14T16:34+0000

2022-09-14T17:19+0000

إسرائيل

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048645822_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2bccd67b5c6b95d0bf1b17cc97baa40f.jpg

وأضافت القناة "24" إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في "قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية".وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا وسفيرة غير مقيمة بالجبل الأسود، وكذلك عملت في مجال تدريب الدبلوماسيين في مهمات خاصة، بحسب القناة.ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا بشأن إعفاء غوفرين وتعيين فيشر بدلا منه حتى اللحظة.لكن موقع "كود" المغربي نقل عمن قال إنه مصدر بالخارجية الإسرائيلية أن الأخيرة قررت تكليف فيشر "لتعزيز تدبير مكتب الاتصال الإسرائيلي، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية حول مزاعم التحرش الجنسي وشبهات اختلاس داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي".وقال المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، إن "ألونا لم تدخل بعد للمغرب، وستصل في الساعات المقبلة".لكن المسؤول الإسرائيلي أكد للموقع أنه لم يتم إعفاء غوفرين حتى اللحظة وفي انتظار نتائج التحقيقات.كما نقل الموقع عن مصدر مقرب من السفير غوفرين أن ألونا ليست بديلا لغوفرين، وأن الأخير سيعود إلى الرباط في القريب.والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية غوفرين بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.

https://sputnikarabic.ae/20220913/لابيد-يتدخل-في-قضية-سفير-إسرائيل-لدى-الرباط-المتهم-بالتحرش-بنساء-مغربيات-1067662448.html

إسرائيل

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار المغرب اليوم