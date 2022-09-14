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https://sputnikarabic.ae/20220914/قناة-إسرائيلية-إعفاء-رئيس-ممثلية-تل-أبيب-في-المغرب-1067744213.html
إعلام: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب على خلفية "قضية تحرش"
إعلام: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب على خلفية "قضية تحرش"
قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس الممثلية الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:34+0000
2022-09-14T17:19+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
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وأضافت القناة "24" إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في "قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية".وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا وسفيرة غير مقيمة بالجبل الأسود، وكذلك عملت في مجال تدريب الدبلوماسيين في مهمات خاصة، بحسب القناة.ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا بشأن إعفاء غوفرين وتعيين فيشر بدلا منه حتى اللحظة.لكن موقع "كود" المغربي نقل عمن قال إنه مصدر بالخارجية الإسرائيلية أن الأخيرة قررت تكليف فيشر "لتعزيز تدبير مكتب الاتصال الإسرائيلي، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية حول مزاعم التحرش الجنسي وشبهات اختلاس داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي".وقال المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، إن "ألونا لم تدخل بعد للمغرب، وستصل في الساعات المقبلة".لكن المسؤول الإسرائيلي أكد للموقع أنه لم يتم إعفاء غوفرين حتى اللحظة وفي انتظار نتائج التحقيقات.كما نقل الموقع عن مصدر مقرب من السفير غوفرين أن ألونا ليست بديلا لغوفرين، وأن الأخير سيعود إلى الرباط في القريب.والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية غوفرين بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/لابيد-يتدخل-في-قضية-سفير-إسرائيل-لدى-الرباط-المتهم-بالتحرش-بنساء-مغربيات-1067662448.html
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إسرائيل, أخبار المغرب اليوم
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم

إعلام: إعفاء رئيس ممثلية تل أبيب في المغرب على خلفية "قضية تحرش"

16:34 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 14.09.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس الممثلية الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا فيشر والتي سبق وعملت سفيرة لتل أبيب في صربيا والجبل الأسود.
وأضافت القناة "24" إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في "قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية".
وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا وسفيرة غير مقيمة بالجبل الأسود، وكذلك عملت في مجال تدريب الدبلوماسيين في مهمات خاصة، بحسب القناة.
ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا بشأن إعفاء غوفرين وتعيين فيشر بدلا منه حتى اللحظة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
لابيد يتدخل في قضية سفير إسرائيل لدى الرباط المتهم بالتحرش بنساء مغربيات
أمس, 06:53 GMT
لكن موقع "كود" المغربي نقل عمن قال إنه مصدر بالخارجية الإسرائيلية أن الأخيرة قررت تكليف فيشر "لتعزيز تدبير مكتب الاتصال الإسرائيلي، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية حول مزاعم التحرش الجنسي وشبهات اختلاس داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي".
وقال المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، إن "ألونا لم تدخل بعد للمغرب، وستصل في الساعات المقبلة".
لكن المسؤول الإسرائيلي أكد للموقع أنه لم يتم إعفاء غوفرين حتى اللحظة وفي انتظار نتائج التحقيقات.
كما نقل الموقع عن مصدر مقرب من السفير غوفرين أن ألونا ليست بديلا لغوفرين، وأن الأخير سيعود إلى الرباط في القريب.
والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية غوفرين بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.
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