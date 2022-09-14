https://sputnikarabic.ae/20220914/قناة-عبرية-الشاباك-الإسرائيلي-يوصي-بفرض-إغلاق-على-مدن-شمال-الضفة-1067739090.html

قناة عبرية: "الشاباك" الإسرائيلي يوصي بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة

قناة عبرية: "الشاباك" الإسرائيلي يوصي بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة

أوصى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة الغربية "قبل خروج الوضع عن السيطرة" وذلك بعد اشتباكات وقعت الأربعاء أسفرت عن مقتل ضابط... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T14:34+0000

2022-09-14T14:34+0000

2022-09-14T14:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1063949014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a521fe8ba52b4f36d1f5bb55951761d1.jpg

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الشاباك" أوصى بأن يبدأ الجيش والمؤسسة الأمنية بفرض إغلاق على ما سماها "مدن الإرهاب" في شمال الضفة، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.وأوضحت القناة أن "الشاباك" طلب في توصيته التركيز على منطقة محافظة جنين.وقُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة، فيما قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتمت محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى". وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر أخيرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.ووقتها، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية تحت اسم "كاسر الأمواج"، قتل خلالها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما اعتقلت خلال العملية ما يزيد على 1500 فلسطيني.وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967، حيث أقامت هناك مئات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20220914/مقتل-ضابط-إسرائيلي-وفلسطينيين-اثنين-في-اشتباك-مسلح-شمال-الضفة-الغربية-1067701362.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-استخدام-مسيرات-مسلحة-في-الضفة-الغربية-1067668446.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية