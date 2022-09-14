https://sputnikarabic.ae/20220914/لاتفيا-تحظر-أغنية-كاتيوشا-الروسية-الشهيرة--1067753974.html
لاتفيا تحظر أغنية "كاتيوشا" الروسية الشهيرة
لاتفيا تحظر أغنية "كاتيوشا" الروسية الشهيرة
أعلنت سلطات لاتفيا منع استخدام أي رموز أو أغان قد تتضمن ما وصفته "بالترويج للأنظمة الشمولية"، حيث أصدرت قانونا يحظر استخدام هذه الرموز. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T20:36+0000
2022-09-14T20:36+0000
2022-09-14T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
مجتمع
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وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة ريغا عاصمة لاتفيا، توم سادوفسكيس، إنه "يمنع استخدام رموز الأنظمة الشمولية علانية في ريغا"، زاعما أن هذا الإجراء يأتي "استجابة لطلب مجموعة من المتقاعدين الناطقين بالروسية في لاتفيا".ونشرت بوابة "bb.lv" القانون الذي نص على "حظر استخدام رموز الأنظمة الشمولية في الأماكن العامة"، بحسب "غازيتا" الروسية.ونوه أيضا إلى وجود عقوبات على سماع هذه الأغنيات أو "الرموز" مع عقوبة إدارية على شكل تحذير أو غرامة تتراوح من 350 إلى 2900 يورو أو دولار، في حال انتهاك القانون.وأفيد في وقت سابق أن حكومة لاتفيا فرضت قيودًا على الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن تخص دخول البلاد لأغراض السياحة.يذكر أن أغنية "كاتيوشا"، التي تتحدث عن فتاة تنتظر حبيبها الذي ذهب لخدمة بلاده في الجيش، تعتبر من أشهر الأغنيات في العالم، حيث ترجمت إلى العديد من اللغات، كاللغة العربية، وتعتبرا رمزا للنصر على العدو الغاشم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
لاتفيا تحظر أغنية "كاتيوشا" الروسية الشهيرة
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أعلنت سلطات لاتفيا منع استخدام أي رموز أو أغان قد تتضمن ما وصفته "بالترويج للأنظمة الشمولية"، حيث أصدرت قانونا يحظر استخدام هذه الرموز.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة ريغا عاصمة لاتفيا، توم سادوفسكيس، إنه "يمنع استخدام رموز الأنظمة الشمولية علانية في ريغا"، زاعما أن هذا الإجراء يأتي "استجابة لطلب مجموعة من المتقاعدين الناطقين بالروسية في لاتفيا".
ونشرت بوابة "bb.lv" القانون الذي نص على "حظر استخدام رموز الأنظمة الشمولية في الأماكن العامة"، بحسب "غازيتا" الروسية
.
وقال سادوفسكيس، إن الحظر يشمل بشكل خاص، على سبيل المثال، نشيد الاتحاد السوفيتي أو غيرها من الأغاني التي تمجد النظام الشمولي، مثل "كاتيوشا" وما إلى ذلك.
ونوه أيضا إلى وجود عقوبات على سماع هذه الأغنيات أو "الرموز" مع عقوبة إدارية على شكل تحذير أو غرامة تتراوح من 350 إلى 2900 يورو أو دولار، في حال انتهاك القانون.
وأفيد في وقت سابق أن حكومة لاتفيا فرضت قيودًا على الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن تخص دخول البلاد لأغراض السياحة.
يذكر أن أغنية "كاتيوشا"، التي تتحدث عن فتاة تنتظر حبيبها الذي ذهب لخدمة بلاده في الجيش، تعتبر من أشهر الأغنيات في العالم، حيث ترجمت إلى العديد من اللغات
، كاللغة العربية، وتعتبرا رمزا للنصر على العدو الغاشم.