https://sputnikarabic.ae/20220914/مالك-تشيلسي-الجديد-يكشف-لأول-مرة-سبب-إقالة-المدرب-الألماني-توماس-توخيل-1067723048.html

مالك تشيلسي الجديد يكشف لأول مرة سبب إقالة المدرب الألماني توماس توخيل

مالك تشيلسي الجديد يكشف لأول مرة سبب إقالة المدرب الألماني توماس توخيل

كشف الأميركي تود بويلي مالك نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، سبب إقالة مدرب الفريق السابق الألماني توماس توخيل، الذي رحل بعد خسارة أمام دينامو زغرب في... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T11:55+0000

2022-09-14T11:55+0000

2022-09-14T11:55+0000

نادي تشيلسي

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال بويلي، في مؤتمر صحفي بالولايات المتحدة، إن "الافتقار إلى الرؤية المشتركة مع توماس توخيل أدى إلى قرار إقالته"، مضيفا: "عندما تتولى أي نشاط تجاري، عليك التأكد من موافقتك على الأشخاص الذين يديرون الشركة".وأكد: "لم يكن الأمر متعلقا بمباراة دينامو زغرب ولكن بالرؤية المشتركة لما أردنا أن يكون عليه تشيلسي"، متابعا: "لم يكن قرارا تم اتخاذه بسبب فوز أو خسارة واحدة ولكن لأننا نعتقد أنه الرؤية الصحيحة للنادي".وأردف: "من الواضح أن توخيل موهوب للغاية وحقق نجاحا كبيرا في تشيلسي، ولكن رؤيتنا للنادي كانت هي العثور على مدرب يريد حقا التعاون معنا".وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء الماضي، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وقال تشيلسي، في بيان له، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".وأعلن النادي الإنجليزي، بعدها بيوم عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، وقال، في بيان، إنه تم التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما).

https://sputnikarabic.ae/20220908/تشيلسي-يعلن-عن-مدربه-الجديد-فيديو-1067488711.html

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نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي