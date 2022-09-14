مبعوث روسي يزور أرمينيا وأذربيجان للعمل على معاهدة سلام
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان، 14 نوفمبر 2020
© Sputnik . Aram Nersesyan/
أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دينيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن سفير المهام الخاصة الروسي، إيغور خوفاييف، سيقوم برحلات منتظمة إلى باكو ويريفان في أيلول/سبتمبر، لمواصلة العمل على نص معاهدة السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال غونشار لـ "سبوتنيك": "يحتل موضوع التحضير لمعاهدة سلام مكانة هامة في جهودنا لتعزيز التطبيع الأرميني الأذربيجاني".
وأضاف "تم تأكيد طلب المساعدة الروسية من قبل باكو ويريفان".
وأشار إلى أنه من أجل إضفاء طابع منهجي وموضوعي على هذه الجهود، كلف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سفير المهام الخاصة، خوفاييف، بمهام المبعوث الخاص لتعزيز تطبيع العلاقات بين جمهوريتي أذربيجان وجمهورية أرمينيا.
وأوضح غونشار: "سيزور خوفاييف باكو ويريفان بانتظام لإجراء مشاورات حول موضوع معاهدة السلام، والبحث عن أرضية مشتركة من أجل تسهيل التنسيق لمسودة الاتفاقية".
وأشار إلى أنه من أجل إضفاء طابع منهجي وموضوعي على هذه الجهود، كلف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سفير المهام الخاصة، خوفاييف، بمهام المبعوث الخاص لتعزيز تطبيع العلاقات بين جمهوريتي أذربيجان وجمهورية أرمينيا.
وأوضح غونشار: "سيزور خوفاييف باكو ويريفان بانتظام لإجراء مشاورات حول موضوع معاهدة السلام، والبحث عن أرضية مشتركة من أجل تسهيل التنسيق لمسودة الاتفاقية".
وأكد أن المبعوث الروسي سيقوم برحلاته القادمة إلى البلدين خلال هذا الشهر".
واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
وبعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وبعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.