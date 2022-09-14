عربي
https://sputnikarabic.ae/20220914/مبعوث-روسي-يزور-أرمينيا-وأذربيجان-للعمل-على-معاهدة-سلام-1067705292.html
مبعوث روسي يزور أرمينيا وأذربيجان للعمل على معاهدة سلام
مبعوث روسي يزور أرمينيا وأذربيجان للعمل على معاهدة سلام
أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دينيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن سفير المهام الخاصة الروسي، إيغور خوفاييف، سيقوم برحلات منتظمة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:23+0000
2022-09-14T08:23+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047202067_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1eb9d80ace6d06fdfec61479bb229a9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غونشار لـ "سبوتنيك": "يحتل موضوع التحضير لمعاهدة سلام مكانة هامة في جهودنا لتعزيز التطبيع الأرميني الأذربيجاني".وأضاف "تم تأكيد طلب المساعدة الروسية من قبل باكو ويريفان".وأشار إلى أنه من أجل إضفاء طابع منهجي وموضوعي على هذه الجهود، كلف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سفير المهام الخاصة، خوفاييف، بمهام المبعوث الخاص لتعزيز تطبيع العلاقات بين جمهوريتي أذربيجان وجمهورية أرمينيا.وأوضح غونشار: "سيزور خوفاييف باكو ويريفان بانتظام لإجراء مشاورات حول موضوع معاهدة السلام، والبحث عن أرضية مشتركة من أجل تسهيل التنسيق لمسودة الاتفاقية". وأكد أن المبعوث الروسي سيقوم برحلاته القادمة إلى البلدين خلال هذا الشهر".واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وبعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يطلع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-على-خطوات-روسيا-لخفض-التصعيد-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1067697392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047202067_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_04798b07155bd1a633acef4fe9e9edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

مبعوث روسي يزور أرمينيا وأذربيجان للعمل على معاهدة سلام

08:23 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورقوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان، 14 نوفمبر 2020
قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان، 14 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Aram Nersesyan
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دينيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن سفير المهام الخاصة الروسي، إيغور خوفاييف، سيقوم برحلات منتظمة إلى باكو ويريفان في أيلول/سبتمبر، لمواصلة العمل على نص معاهدة السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال غونشار لـ "سبوتنيك": "يحتل موضوع التحضير لمعاهدة سلام مكانة هامة في جهودنا لتعزيز التطبيع الأرميني الأذربيجاني".
وأضاف "تم تأكيد طلب المساعدة الروسية من قبل باكو ويريفان".

وأشار إلى أنه من أجل إضفاء طابع منهجي وموضوعي على هذه الجهود، كلف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سفير المهام الخاصة، خوفاييف، بمهام المبعوث الخاص لتعزيز تطبيع العلاقات بين جمهوريتي أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

وأوضح غونشار: "سيزور خوفاييف باكو ويريفان بانتظام لإجراء مشاورات حول موضوع معاهدة السلام، والبحث عن أرضية مشتركة من أجل تسهيل التنسيق لمسودة الاتفاقية".
وأكد أن المبعوث الروسي سيقوم برحلاته القادمة إلى البلدين خلال هذا الشهر".
اجتماع قادة منظمة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
أمس, 20:45 GMT
واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.

وبعد محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала