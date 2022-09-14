مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
قُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم.
من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".
ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى". وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".
من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".
ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى". وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".
שני מחבלים חוסלו הלילה במהלך חילופי אש עם לוחמי צה"ל במרחב קו התפר ליד מעבר ג'למה@Doron_Kadosh https://t.co/DOMiNACk6W— גלצ (@GLZRadio) September 14, 2022
وذكرت مصادر محلية فلسطينية "أن الشابين هما أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان، وأن أحمد عابد يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".
ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.
وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".
ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.
وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".