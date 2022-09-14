عربي
https://sputnikarabic.ae/20220914/مقتل-ضابط-إسرائيلي-وفلسطينيين-اثنين-في-اشتباك-مسلح-شمال-الضفة-الغربية-1067701362.html
مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية
مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية
قُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T06:49+0000
2022-09-14T06:49+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
القدس - سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم.من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى". وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".وذكرت مصادر محلية فلسطينية "أن الشابين هما أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان، وأن أحمد عابد يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح شمال الضفة الغربية

06:49 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قُتل شابان فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، مقتل الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الليلة الماضية قتل ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".

ووفقا لهيئة البث إسرائيلية، فإن "الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى". وذكرت الهيئة أن "الفلسطينيين أطلقا النار صوب قوات الجيش عن بعد 5 أمتار، وتمكنا من قتل ضابط".
وذكرت مصادر محلية فلسطينية "أن الشابين هما أحمد عابد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان، وأن أحمد عابد يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية".

ووقع الاشتباك المسلح عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا. حيث تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما باشر الجيش الاسرائيلي التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.

وعقب الحدث الأمني، قررت السلطات الاسرائيلية "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала