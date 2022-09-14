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https://sputnikarabic.ae/20220914/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-3-آخرين-في-غارات-على-إقليم-تيغراي-في-إثيوبيا-1067703737.html
مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات على إقليم تيغراي في إثيوبيا
مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات على إقليم تيغراي في إثيوبيا
قتل 10 أشخاص، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في غارات على عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:57+0000
2022-09-14T07:57+0000
أخبار إثيوبيا
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القاهرة- سبوتنيك. وقال كيبيروم غيبريسيلاسي، مدير مستشفى "آيدر" في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، إن "قصف القوات الحكومية على منطقة سكنية بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرات مسيرة أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين".وأضاف غيبريسيلاسي، أن "الخسائر البشرية لا تزال تتدفق إلى قسم الطوارئ"، متابعا: "العدد الإجمالي للوفيات بلغ 10 أشخاص، وثلاثة مصابين بحاجة إلى جراحة طارئة كبرى".وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بإعلان جبهة تحرير تيغراي استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة بإثيوبيا، داعيا الطرفين لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الإفريقي.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20220913/إعلام-أسرى-حرب-يعترفون-بارتكاب-جبهة-تيغراي-انتهاكات-كارثية-بحق-السكان-1067692450.html
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أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات على إقليم تيغراي في إثيوبيا

07:57 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قتل 10 أشخاص، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في غارات على عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال كيبيروم غيبريسيلاسي، مدير مستشفى "آيدر" في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، إن "قصف القوات الحكومية على منطقة سكنية بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرات مسيرة أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين".
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
إعلام: أسرى حرب يعترفون بارتكاب جبهة تيغراي "انتهاكات كارثية" بحق السكان
أمس, 18:38 GMT
وأضاف غيبريسيلاسي، أن "الخسائر البشرية لا تزال تتدفق إلى قسم الطوارئ"، متابعا: "العدد الإجمالي للوفيات بلغ 10 أشخاص، وثلاثة مصابين بحاجة إلى جراحة طارئة كبرى".
وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بإعلان جبهة تحرير تيغراي استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة بإثيوبيا، داعيا الطرفين لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الإفريقي.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.
وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.
واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.
واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
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