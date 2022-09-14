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ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية
https://sputnikarabic.ae/20220914/ميشال-عون-إنجاز-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-يعطي-الاقتصاد-اللبناني-دفعة-إيجابية--1067720793.html
ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية
ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سيمكن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي اقتصاد لبنان دفعة إيجابية للخروج من الأزمة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T11:06+0000
2022-09-14T11:27+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد عون، خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات المتعلقة بتسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.وتابع: "هناك تفاصيل تقنية فيما يتعلق بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، مشيرا إلى أنه يتم دراستها بما يحقق مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".
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العالم العربي
العالم العربي

ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية

11:06 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 14.09.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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يتبع
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سيمكن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي اقتصاد لبنان دفعة إيجابية للخروج من الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد عون، خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات المتعلقة بتسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.
وتابع: "هناك تفاصيل تقنية فيما يتعلق بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، مشيرا إلى أنه يتم دراستها بما يحقق مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".
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