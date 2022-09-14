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https://sputnikarabic.ae/20220914/هاني-شاكر-في-دمشق-سأغني-باللهجة-السورية-وحفلات-أخرى-قادمة-في-المحافظات-1067754695.html
هاني شاكر في دمشق: سأغني باللهجة السورية وحفلات أخرى قادمة في المحافظات
هاني شاكر في دمشق: سأغني باللهجة السورية وحفلات أخرى قادمة في المحافظات
عقد المطرب العربي، هاني شاكر، مؤتمرا صحفيا في العاصمة السورية دمشق، تمهيدا لحفلتين يقيمهما يومي 15 و16 الشهر الجاري في "أوبرا" دمشق. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T21:57+0000
2022-09-14T22:04+0000
الفنان هاني شاكر
أخبار سوريا اليوم
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وأجاب الفنان العربي على سلسلة طويلة من أسئلة الصحفيين، عبَّر خلالها عن سعادته بزيارته إلى سوريا وبلقاء الجمهور السوري.كما عبَّر شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب (بروفة) نهائية استعدادا لحفلة الأولى يوم غد، عن إحساسه بالفخر لفرصة الغناء أمام جمهوره السوري، مشيرا إلى أنه سيزور محافظات سوريا كلها مستقبلا لإقامة حفلات خاصة، نزولا عند رغبة جماهيره الذين تكبدوا عناء السفر إلى دمشق لحضور حفله.ووجه الفنان العربي تحية خاصة باسمه وباسم الشعب المصري للشعب السوري.ويحظى الفنان شاكر بجمهور واسع في سوريا، ويمكن وصفه على وجه الخصوص بـ "مطرب جيل الثمانينيات والتسعينيات" في هذا البلد العربي، دون الإخلال باتساع جمهوره من فئة الشباب.ويعتزم الفنان العربي خلال حفله غدا، تقديم أغنية جديدة تشيد بالأخوة بين الشعبين السوري والمصري، مؤكدا أن أفكارا تدور حاليا حول نيته تقديم أغنية باللهجة السورية.وعبر الفنان شاكر أن بعده لمدة 15 سنة عن الجمهور السوري لم يقلص من إخلاصهما المشترك، منوها بفكرة (ولادة فنية) جديدة له أبرزتها زيارته إلى سوريا.وحول محدودية عدد المقاعد في دار "أوبر" دمشق الأمر الذي قلص فرص الحضور، واستعداده لإقامة حفلات جماهيرية في قلعتي دمشق أو حلب أو ملاعب رياضية لإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من جمهوره، أكد شاكر نيته إقامة مثل هذه الحفلات مستقبلا.وخلال البروفة، أدى الفنان الكبير باقة من أغنياته التي لا زالت تطرب الآذان السورية والعربية جيلا بعد جيل.
https://sputnikarabic.ae/20220908/هاني-شاكر-يفجر-طوابير-جديدة-في-دمشق-1067469725.html
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الفنان هاني شاكر, أخبار سوريا اليوم
الفنان هاني شاكر, أخبار سوريا اليوم

هاني شاكر في دمشق: سأغني باللهجة السورية وحفلات أخرى قادمة في المحافظات

21:57 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 14.09.2022)
© AFP 2022 / SAMEH SHERIFالفنان المصري، هاني شاكر
الفنان المصري، هاني شاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / SAMEH SHERIF
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عقد المطرب العربي، هاني شاكر، مؤتمرا صحفيا في العاصمة السورية دمشق، تمهيدا لحفلتين يقيمهما يومي 15 و16 الشهر الجاري في "أوبرا" دمشق.
وأجاب الفنان العربي على سلسلة طويلة من أسئلة الصحفيين، عبَّر خلالها عن سعادته بزيارته إلى سوريا وبلقاء الجمهور السوري.
كما عبَّر شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب (بروفة) نهائية استعدادا لحفلة الأولى يوم غد، عن إحساسه بالفخر لفرصة الغناء أمام جمهوره السوري، مشيرا إلى أنه سيزور محافظات سوريا كلها مستقبلا لإقامة حفلات خاصة، نزولا عند رغبة جماهيره الذين تكبدوا عناء السفر إلى دمشق لحضور حفله.
ووجه الفنان العربي تحية خاصة باسمه وباسم الشعب المصري للشعب السوري.
هاني شاكر يفجر طوابير جديدة في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
هاني شاكر يفجر طوابير جديدة في دمشق
8 سبتمبر, 10:13 GMT
ويحظى الفنان شاكر بجمهور واسع في سوريا، ويمكن وصفه على وجه الخصوص بـ "مطرب جيل الثمانينيات والتسعينيات" في هذا البلد العربي، دون الإخلال باتساع جمهوره من فئة الشباب.
ويعتزم الفنان العربي خلال حفله غدا، تقديم أغنية جديدة تشيد بالأخوة بين الشعبين السوري والمصري، مؤكدا أن أفكارا تدور حاليا حول نيته تقديم أغنية باللهجة السورية.
© Photo / Mohammad Damourمؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
1/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Mohammad Damourمؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
2/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Mohammad Damourمؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Mohammad Damourاستعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
4/5
© Photo / Mohammad Damour
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
© Photo / Mohammad Damourاستعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / Mohammad Damour
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
1/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
2/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
3/5
© Photo / Mohammad Damour
مؤتمر صحافي للفنان المصري هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق
4/5
© Photo / Mohammad Damour
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
5/5
© Photo / Mohammad Damour
استعدادات الفنان المصري هاني شاكر لحفلته في العاصمة السورية دمشق
وعبر الفنان شاكر أن بعده لمدة 15 سنة عن الجمهور السوري لم يقلص من إخلاصهما المشترك، منوها بفكرة (ولادة فنية) جديدة له أبرزتها زيارته إلى سوريا.
وحول محدودية عدد المقاعد في دار "أوبر" دمشق الأمر الذي قلص فرص الحضور، واستعداده لإقامة حفلات جماهيرية في قلعتي دمشق أو حلب أو ملاعب رياضية لإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من جمهوره، أكد شاكر نيته إقامة مثل هذه الحفلات مستقبلا.
وخلال البروفة، أدى الفنان الكبير باقة من أغنياته التي لا زالت تطرب الآذان السورية والعربية جيلا بعد جيل.
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