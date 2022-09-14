https://sputnikarabic.ae/20220914/هاني-شاكر-في-دمشق-سأغني-باللهجة-السورية-وحفلات-أخرى-قادمة-في-المحافظات-1067754695.html

هاني شاكر في دمشق: سأغني باللهجة السورية وحفلات أخرى قادمة في المحافظات

هاني شاكر في دمشق: سأغني باللهجة السورية وحفلات أخرى قادمة في المحافظات

عقد المطرب العربي، هاني شاكر، مؤتمرا صحفيا في العاصمة السورية دمشق، تمهيدا لحفلتين يقيمهما يومي 15 و16 الشهر الجاري في "أوبرا" دمشق. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T21:57+0000

2022-09-14T21:57+0000

2022-09-14T22:04+0000

الفنان هاني شاكر

أخبار سوريا اليوم

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وأجاب الفنان العربي على سلسلة طويلة من أسئلة الصحفيين، عبَّر خلالها عن سعادته بزيارته إلى سوريا وبلقاء الجمهور السوري.كما عبَّر شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب (بروفة) نهائية استعدادا لحفلة الأولى يوم غد، عن إحساسه بالفخر لفرصة الغناء أمام جمهوره السوري، مشيرا إلى أنه سيزور محافظات سوريا كلها مستقبلا لإقامة حفلات خاصة، نزولا عند رغبة جماهيره الذين تكبدوا عناء السفر إلى دمشق لحضور حفله.ووجه الفنان العربي تحية خاصة باسمه وباسم الشعب المصري للشعب السوري.ويحظى الفنان شاكر بجمهور واسع في سوريا، ويمكن وصفه على وجه الخصوص بـ "مطرب جيل الثمانينيات والتسعينيات" في هذا البلد العربي، دون الإخلال باتساع جمهوره من فئة الشباب.ويعتزم الفنان العربي خلال حفله غدا، تقديم أغنية جديدة تشيد بالأخوة بين الشعبين السوري والمصري، مؤكدا أن أفكارا تدور حاليا حول نيته تقديم أغنية باللهجة السورية.وعبر الفنان شاكر أن بعده لمدة 15 سنة عن الجمهور السوري لم يقلص من إخلاصهما المشترك، منوها بفكرة (ولادة فنية) جديدة له أبرزتها زيارته إلى سوريا.وحول محدودية عدد المقاعد في دار "أوبر" دمشق الأمر الذي قلص فرص الحضور، واستعداده لإقامة حفلات جماهيرية في قلعتي دمشق أو حلب أو ملاعب رياضية لإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من جمهوره، أكد شاكر نيته إقامة مثل هذه الحفلات مستقبلا.وخلال البروفة، أدى الفنان الكبير باقة من أغنياته التي لا زالت تطرب الآذان السورية والعربية جيلا بعد جيل.

https://sputnikarabic.ae/20220908/هاني-شاكر-يفجر-طوابير-جديدة-في-دمشق-1067469725.html

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الفنان هاني شاكر, أخبار سوريا اليوم