https://sputnikarabic.ae/20220914/هيئة-الطيران-العمانية-تعلن-إخلاء-طائرة-كانت-متجهة-للهند-من-مطار-مسقط-بعد-نشوب-حريق-في-أحد-محركاتها-1067724786.html
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط بعد نشوب حريق في أحد محركاتها
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط بعد نشوب حريق في أحد محركاتها
أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، اليوم الأربعاء، إخلاء طائرة كانت متجهة إلى الهند من مطار مسقط الدولي. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:28+0000
2022-09-14T12:28+0000
2022-09-14T12:28+0000
سلطنة عمان
أخبار الهند اليوم
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وقالت الهيئة، في بيان جديد لها، إن "طائرة تابعة للخطوط "إنديا إكسبريس" كانت متجهة إلى مطار دلهي في الهند أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة".وأضاف البيان، أن "عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب".وكانت الهيئة أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".ونوهت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.وفي وقت سابق، أصيب نحو 14 شخصا، بعد أن شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من إحدى طائرات خطوط طيران "آير إنديا إكسبريس" في مطار مسقط الدولي.ونقلت صحيفة "timesofoman" عن مسؤولين قولهم، إنه تم إجلاء الركاب من طائرة الرحلة التابعة لشركة الطيران الهندية عبر منزلقات بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب.وأضاف المسؤولون أنه تم إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرات عبر منزلقات الطوارئ عندما كان من المفترض أن تغادر إلى مدينة كوتشي الهندية صباح الأربعاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, أخبار الهند اليوم
سلطنة عمان, أخبار الهند اليوم
هيئة الطيران العمانية تعلن إخلاء طائرة كانت متجهة للهند من مطار مسقط بعد نشوب حريق في أحد محركاتها
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أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، اليوم الأربعاء، إخلاء طائرة كانت متجهة إلى الهند من مطار مسقط الدولي.
وقالت الهيئة، في بيان جديد لها، إن "طائرة تابعة للخطوط "إنديا إكسبريس" كانت متجهة إلى مطار دلهي في الهند أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة".
وأضاف البيان، أن "عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب".
وكانت الهيئة أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات
في مطار العاصمة مسقط.
وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".
ونوهت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.
وفي وقت سابق، أصيب نحو 14 شخصا، بعد أن شوهدت أعمدة الدخان
تتصاعد من إحدى طائرات خطوط طيران "آير إنديا إكسبريس" في مطار مسقط الدولي.
ونقلت صحيفة
"timesofoman" عن مسؤولين قولهم، إنه تم إجلاء الركاب من طائرة الرحلة التابعة لشركة الطيران الهندية عبر منزلقات بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب.
وأضاف المسؤولون أنه تم إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرات عبر منزلقات الطوارئ عندما كان من المفترض أن تغادر إلى مدينة كوتشي الهندية صباح الأربعاء.