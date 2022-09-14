https://sputnikarabic.ae/20220914/واشنطن-تحجب-130-مليون-دولار-من-المساعدات-العسكرية-المخصصة-لمصر-1067756859.html
واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر
واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر
ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T23:54+0000
2022-09-14T23:54+0000
2022-09-14T23:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_b6cb9e80e3d18bca40aa4fd348abbeb3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال التقرير، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخطر مصر بقرار إدارة الرئيس بايدن.ولفت التقرير إلى إن الولايات المتحدة لاحظت أن مصر تحرز بعض التقدم في تحسينات حقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي من بين ما يقدر بنحو 60 ألفا.وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_108b13322ff57f0495d4ecc737edb70a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر
تابعنا عبر
ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها ستفرج عن 170 مليون دولار بموجب إعفاء.
موسكو - سبوتنيك
. وقال التقرير، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخطر مصر بقرار إدارة الرئيس بايدن.
ولفت التقرير إلى إن الولايات المتحدة لاحظت أن مصر تحرز بعض التقدم في تحسينات حقوق الإنسان بإطلاق سراح نحو 500 سجين سياسي من بين ما يقدر بنحو 60 ألفا.
وتعود المساعدات الأمريكية لمصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.