https://sputnikarabic.ae/20220914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يصل-إلى-إسرائيل-في-زيارة-رسمية-هي-الأولى-من-نوعها-1067747473.html

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T16:42+0000

2022-09-14T16:42+0000

2022-09-14T16:42+0000

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".ومن المقرر أن يبحث عبد الله بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية"، وفق الوكالة.من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.

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