https://sputnikarabic.ae/20220914/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-العماني-التزام-طهران-بالحوار-لرفع-العقوبات-1067715708.html

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره العماني التزام طهران بالحوار لرفع العقوبات

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره العماني التزام طهران بالحوار لرفع العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع العقوبات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T10:42+0000

2022-09-14T10:42+0000

2022-09-14T10:42+0000

أخبار إيران

سلطنة عمان

الاتفاق النووي الإيراني

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وأشار عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، إلى "جهود جميع الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية"، معتبرا الوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة في الوضع الحالي هو تركيز الولايات المتحدة على الواقعية، وإظهار الإرادة اللازمة.وجدد الوزير التأكيد على الإرادة وحسن النية اللازمة من جانب إيران للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستدام، مضيفا أن إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لن يكون له أي فائدة.بدوره شدد وزير الخارجية العماني على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مثمنًا دور طهران البناء في عملية التفاوض، ومشددا على ضرورة محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية بعد أشهر من المفاوضات.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طالب "إيران بالتعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية"، مؤكدا "وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي".وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي، أن "الوكالة ما زالت تتوقع من إيران إتمام عملية التحقق بشأن أنشطتها النووية"، مشيرا إلى "وجود نقص بالمعلومات التي تحتاجها الوكالة بشأن أنشطة إيران النووية".وقال: "إن فجوة المعلومات لا زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالباً طهران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه "لا أساس لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول وجود فجوة معلومات في برنامجنا النووي".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "مزاعم مدير الوكالة الدولية للطاقة عن فجوة في مراقبة البرنامج النووي لا أساس قانونياً لها"، لافتا إلى أن "خفض الالتزامات شمل فقط تعهدات إيران في الاتفاق النووي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220913/أمريكا-تنفي-تقارير-عن-تهميش-مبعوثها-إلى-إيران-خلال-محادثات-الاتفاق-النووي-1067698352.html

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