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https://sputnikarabic.ae/20220914/وزير-الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-قد-يراجع-سياسة-العقوبات-بسبب-الطقس-البارد-1067700359.html
وزير الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد
وزير الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد
قال وزير الخارجية المجرية، تاماس مينزر، إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد في أوروبا الغربية. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T04:41+0000
2022-09-14T05:10+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بودابست - سبوتنيك. وقال مينزر، "تسببت العقوبات في نقص الطاقة وارتفاع هائل في الأسعار في أوروبا ... لذلك، يجب مراجعة سياسة العقوبات، لأنه إذا غيرت بروكسل والاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، فقد يتم وقف نقص الطاقة وارتفاع الأسعار قريبا".وأضاف: "لست متفائلا في هذا، ولكن يمكن توقع مراجعة العقوبات في الخريف، عندما تنتهي فترة الستة أشهر." لذلك، لا أستبعد أن يرى المزيد والمزيد من الناس الواقع. ببساطة لأن حرارة الصيف تغادرنا".وأشار وزير الخارجية إلى أنه: "عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، من الجيد التحدث عن إمدادات الغاز، ولكن عندما تأتي أسابيع وشهور باردة وتحتاج إلى التدفئة والتحكم في الاقتصاد وحماية الوظائف، فإن الواقع يطرق باب كل بلد في أوروبا الغربية".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11000 عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وأن التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها يمكن أن يركع أوروبا.ووفقا له، تحتاج أوروبا إلى تغيير سياسة العقوبات الخاصة بها، وإلا سيكون الوضع صعبا.
https://sputnikarabic.ae/20220911/مكتب-رئيس-وزراء-المجر-يصف-العقوبات-بأنها-وسيلة-لإيذاء-النفس-بالنسبة-للاتحاد-الأوروبي-1067578773.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية المجرية: الاتحاد الأوروبي قد يراجع سياسة العقوبات بسبب الطقس البارد

04:41 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 14.09.2022)
© AP Photo / Martin Meissnerفيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في كولونيا، ألمانيا 3 فبراير 2021
فيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في كولونيا، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
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قال وزير الخارجية المجرية، تاماس مينزر، إنه من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة العقوبات في الخريف بسبب الطقس البارد في أوروبا الغربية.
بودابست - سبوتنيك. وقال مينزر، "تسببت العقوبات في نقص الطاقة وارتفاع هائل في الأسعار في أوروبا ... لذلك، يجب مراجعة سياسة العقوبات، لأنه إذا غيرت بروكسل والاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، فقد يتم وقف نقص الطاقة وارتفاع الأسعار قريبا".
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وأضاف: "لست متفائلا في هذا، ولكن يمكن توقع مراجعة العقوبات في الخريف، عندما تنتهي فترة الستة أشهر." لذلك، لا أستبعد أن يرى المزيد والمزيد من الناس الواقع. ببساطة لأن حرارة الصيف تغادرنا".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه: "عندما تكون درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، من الجيد التحدث عن إمدادات الغاز، ولكن عندما تأتي أسابيع وشهور باردة وتحتاج إلى التدفئة والتحكم في الاقتصاد وحماية الوظائف، فإن الواقع يطرق باب كل بلد في أوروبا الغربية".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11000 عقوبة على روسيا، لكنها لم تنجح، وأن التضخم ونقص الطاقة الناجم عنها يمكن أن يركع أوروبا.
ووفقا له، تحتاج أوروبا إلى تغيير سياسة العقوبات الخاصة بها، وإلا سيكون الوضع صعبا.
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