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https://sputnikarabic.ae/20220914/وزير-الدفاع-الدنماركي-يعلن-أن-الجيش-الأوكراني-سيجري-تدريبات-في-بلاده-1067707761.html
وزير الدفاع الدنماركي يعلن أن الجيش الأوكراني سيجري تدريبات في بلاده
وزير الدفاع الدنماركي يعلن أن الجيش الأوكراني سيجري تدريبات في بلاده
أعلن وزير الدفاع الدنماركي، مورتن بيدسكوف، أن بلاده تعتزم تدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:05+0000
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ونقلت "فرانس برس"، عن بيدسكوف، قوله إنه "سيكون هناك تدريب في الدنمارك. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك".يشار إلى أن الدنمارك تقوم حتى الآن بإرسال مدربين إلى بريطانيا، التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.وكانت لندن قد صرحت في يونيو/حزيران بأنها ستقوم بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية في غضون 4 أشهر.ومن جانبها، تعهدت الدنمارك في أغسطس/آب بإرسال 130 ضابطا إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت الدنمارك انضمامها، بعد إجراء استفتاء، إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي ظلت خارجها طوال ما يقرب من 30 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزراء-الدفاع-في-الاتحاد-الأوروبي-يوافقون-على-التحضير-لمهمة-تدريبية-للجيش-الأوكراني-1067050623.html
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أخبار الدنمارك, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الدنماركي يعلن أن الجيش الأوكراني سيجري تدريبات في بلاده

09:05 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن وزير الدفاع الدنماركي، مورتن بيدسكوف، أن بلاده تعتزم تدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها.
ونقلت "فرانس برس"، عن بيدسكوف، قوله إنه "سيكون هناك تدريب في الدنمارك. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك".
أمين مجلس الأمن الأوكراني يتفقد خنادق الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يوافقون على التحضير لمهمة تدريبية للجيش الأوكراني
30 أغسطس, 14:53 GMT
يشار إلى أن الدنمارك تقوم حتى الآن بإرسال مدربين إلى بريطانيا، التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.
وكانت لندن قد صرحت في يونيو/حزيران بأنها ستقوم بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية في غضون 4 أشهر.
ومن جانبها، تعهدت الدنمارك في أغسطس/آب بإرسال 130 ضابطا إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.
يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت الدنمارك انضمامها، بعد إجراء استفتاء، إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي ظلت خارجها طوال ما يقرب من 30 عاما.
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