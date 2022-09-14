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https://sputnikarabic.ae/20220914/يريفان-الأوضاع-على-الحدود-مع-أذربيجان-تتفاقم-وباكو-تقصف-سيارات-أمنية-روسية-1067725011.html
يريفان: الأوضاع على الحدود مع أذربيجان تتفاقم وباكو تقصف سيارات أمنية روسية
يريفان: الأوضاع على الحدود مع أذربيجان تتفاقم وباكو تقصف سيارات أمنية روسية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، اليوم الأربعاء، عن تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان، متهما القوات الأذربيجانية بقصف سيارات تابعة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:37+0000
2022-09-14T12:37+0000
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وقال توروسيان: "لقد تفاقم الوضع على الحدود مجددا. اعتبارا من الساعة 12.00 بتوقيت موسكو يتم تنفيذ ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على طول خط الحدود من سوتك إلى غوريس، بما في ذلك المناطق السكنية".وأضاف المتحدث: "كما تم قصف سيارات تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية في منطقة العمليات القتالية، ما يدل على أن أذربيجان لا تفرِق بين الأهداف، على الرغم من تصريحاتها".وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن مجلس المنظمة وافق على تشكيل مجموعة عمل للمراقبة الدائمة للوضع في نطاق مسؤولية المنظمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
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يريفان: الأوضاع على الحدود مع أذربيجان تتفاقم وباكو تقصف سيارات أمنية روسية

12:37 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرام توروسيان، اليوم الأربعاء، عن تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان، متهما القوات الأذربيجانية بقصف سيارات تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وقال توروسيان: "لقد تفاقم الوضع على الحدود مجددا. اعتبارا من الساعة 12.00 بتوقيت موسكو يتم تنفيذ ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على طول خط الحدود من سوتك إلى غوريس، بما في ذلك المناطق السكنية".

وأضاف المتحدث: "كما تم قصف سيارات تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يقوم بمهمة إنسانية في منطقة العمليات القتالية، ما يدل على أن أذربيجان لا تفرِق بين الأهداف، على الرغم من تصريحاتها".
وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن مجلس المنظمة وافق على تشكيل مجموعة عمل للمراقبة الدائمة للوضع في نطاق مسؤولية المنظمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
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