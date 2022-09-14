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https://sputnikarabic.ae/20220914/-اقتحام-بنك-واحتجاز-رهائن-في-لبنان-للمطالبة-بودائع-مالية-فيديو-1067707635.html
اقتحام بنك واحتجاز رهائن في لبنان للمطالبة بودائع مالية... فيديو
اقتحام بنك واحتجاز رهائن في لبنان للمطالبة بودائع مالية... فيديو
اقتحمت مجموعة من المودعين في لبنان، اليوم الأربعاء، مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:04+0000
2022-09-14T09:10+0000
أخبار لبنان
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مودعة عمدت إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".وقالت قناة لبنان 24، إن "المودعة نجحت في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، مؤكدة أن "سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله".وأكدت جمعية المودعين في لبنان، "مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان"...وبحسب المقربين من المودعة، فقد تمكنت من الحصول على مبلغ بسيط من وديعتها التي تبلغ ١٥٠ ألف دولار، يقدر بـ١٢ الف دولار تقريباً.وقرر النائب العام اللبناني، مؤخرا، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.واحتجز بسام الشيخ حسين الشهر الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

اقتحام بنك واحتجاز رهائن في لبنان للمطالبة بودائع مالية... فيديو

09:04 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 14.09.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZبنك بلوم في لبنان
بنك بلوم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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اقتحمت مجموعة من المودعين في لبنان، اليوم الأربعاء، مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مودعة عمدت إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".
وقالت قناة لبنان 24، إن "المودعة نجحت في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، مؤكدة أن "سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله".
وأكدت جمعية المودعين في لبنان، "مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان"...
وبحسب المقربين من المودعة، فقد تمكنت من الحصول على مبلغ بسيط من وديعتها التي تبلغ ١٥٠ ألف دولار، يقدر بـ١٢ الف دولار تقريباً.
وقرر النائب العام اللبناني، مؤخرا، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.
واحتجز بسام الشيخ حسين الشهر الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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