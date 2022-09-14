https://sputnikarabic.ae/20220914/-العراق-الحل-السياسي-في-نفق-مسدود-وتحذيرات-من-تدويل-الأزمة-1067740988.html
العراق... الحل السياسي في نفق مسدود وتحذيرات من تدويل الأزمة
العراق... الحل السياسي في نفق مسدود وتحذيرات من تدويل الأزمة
تناقش الحلقة آخر التطورات في ملف الأزمة السياسية في العراق، على ضوء انسداد أفق الحل السياسي وتمسك الفرقاء بمواقفهم. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:10+0000
2022-09-14T15:10+0000
2022-09-14T15:10+0000
راديو
بانوراما
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العراق..الحل السياسي في نفق مسدود، وتحذيرات من تدويل الازمة
العراق..الحل السياسي في نفق مسدود، وتحذيرات من تدويل الازمة
وفي هذا السياق، برز حديث عن شروط مسبقة لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي". وتتعلق هذه الشروط بمسألة تشكيل الحكومة أو تفعيل عمل البرلمان الحالي.ولا تزال قوى"الإطار التنسيقي" تصر على استئناف جلسات البرلمان العراقي ومعاودة عمله بشكل كامل، وكذلك بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، إضافة إلى تغيير مفوضية الانتخابات قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.الخبير الأمني، أحمد الشريفي، اعتبر أن غياب الحلول الوطنية سيدفع بالأزمة العراقية نحو التدوليل، وذلك بسبب مجموعة من المعطيات، من أهمها عدم الالتزام بنتائج الانتخابات.وحذر الشريفي من أن التدويل الدولي، الذي سيأخذ شكل المبادرة الدولية، سيجرى فرضها على الأطراف العراقية وتأخذ صفة الإلزام، مشيرًا إلى أن الشارع العراقي سيكون ضدها، لا سيما أن التوتر السياسي انتقل إلى مرحلة التوتر الاجتماعي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق... الحل السياسي في نفق مسدود وتحذيرات من تدويل الأزمة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة آخر التطورات في ملف الأزمة السياسية في العراق، على ضوء انسداد أفق الحل السياسي وتمسك الفرقاء بمواقفهم.
وفي هذا السياق، برز حديث عن شروط مسبقة لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي". وتتعلق هذه الشروط بمسألة تشكيل الحكومة أو تفعيل عمل البرلمان الحالي.
ولا تزال قوى"الإطار التنسيقي" تصر على استئناف جلسات البرلمان العراقي ومعاودة عمله بشكل كامل، وكذلك بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، إضافة إلى تغيير مفوضية الانتخابات قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
الخبير الأمني، أحمد الشريفي، اعتبر أن غياب الحلول الوطنية سيدفع بالأزمة العراقية نحو التدوليل، وذلك بسبب مجموعة من المعطيات، من أهمها عدم الالتزام بنتائج الانتخابات.
وحذر الشريفي من أن التدويل الدولي، الذي سيأخذ شكل المبادرة الدولية، سيجرى فرضها على الأطراف العراقية وتأخذ صفة الإلزام، مشيرًا إلى أن الشارع العراقي سيكون ضدها، لا سيما أن التوتر السياسي انتقل إلى مرحلة التوتر الاجتماعي.
التفاصيل في الملف الصوتي...