https://sputnikarabic.ae/20220914/14-مصابا-بعد-تصاعد-أعمدة-الدخان-من-طائرة-هندية-في-مطار-مسقط-1067709901.html
14 مصابا بعد تصاعد أعمدة الدخان من طائرة هندية في مطار مسقط
14 مصابا بعد تصاعد أعمدة الدخان من طائرة هندية في مطار مسقط
أصيب نحو 14 شخصا، اليوم الأربعاء، بعد أن شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من إحدى طائرات خطوط طيران "آير إنديا إكسبريس" في مطار مسقط الدولي. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:13+0000
2022-09-14T10:13+0000
2022-09-14T10:13+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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ونقلت صحيفة "timesofoman" عن مسؤولين قولهم، إنه تم إجلاء الركاب من طائرة الرحلة التابعة لشركة الطيران الهندية عبر منزلقات بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب.وأضاف المسؤولون أنه تم إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرات عبر منزلقات الطوارئ عندما كان من المفترض أن تغادر إلى مدينة كوتشي الهندية صباح الأربعاء.وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".ونوهت هيئة الطيران العماني إلى أن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان
14 مصابا بعد تصاعد أعمدة الدخان من طائرة هندية في مطار مسقط
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أصيب نحو 14 شخصا، اليوم الأربعاء، بعد أن شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من إحدى طائرات خطوط طيران "آير إنديا إكسبريس" في مطار مسقط الدولي.
ونقلت صحيفة
"timesofoman" عن مسؤولين قولهم، إنه تم إجلاء الركاب من طائرة الرحلة التابعة لشركة الطيران الهندية عبر منزلقات بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب.
وأضاف المسؤولون أنه تم إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرات عبر منزلقات الطوارئ عندما كان من المفترض أن تغادر إلى مدينة كوتشي الهندية صباح الأربعاء.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران العمانية
، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.
وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".
ونوهت هيئة الطيران العماني إلى أن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.