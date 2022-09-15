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https://sputnikarabic.ae/20220915/أعراض-مميتة-لكورونا-يمكن-أن-تظهر-بعد-عام-من-المرض-1067760815.html
أعراض مميتة لكورونا يمكن أن تظهر بعد عام من المرض
أعراض مميتة لكورونا يمكن أن تظهر بعد عام من المرض
الشعور بالدوار والضعف قليلاً لأيام وأسابيع بعد الإصابة بـ"كوفيد" الحاد أمر طبيعي، تمامًا كما هو الحال مع الإنفلونزا. ولكن يبدو أنه في بعض الحالات، يمكن للفيروس... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:26+0000
2022-09-15T07:26+0000
علوم
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أظهرت دراسة جديدة أنه في غضون عام من الإصابة بكورونا، يتضاعف تقريبا خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن.وفقًا لدراسة أجريت في جامعة "Case Western Reserve" الأمريكية، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الدماغ بعد الإصابة بكورونا بنسبة 50-80% أكثر من أولئك الذين لم يصابوا به. لا يعرف الخبراء ما إذا كان فيروس كورونا نفسه يسبب المرض أم أنه ببساطة يسرع من تطور مرض ألزهايمر لدى الأشخاص الذين ينبغي أن يصابوا به. أظهرت دراسة نشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن النساء فوق سن 85 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حسب صحيفة "ذا سن".ووفقًا للبروفيسور باميلا ديفيس، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وهي طبيبة وعالمة، فإن أسباب مرض ألزهايمر لدى البشر لا تزال "غير مفهومة كثيرًا".وأوضحت: "لكن اثنتين منها تعتبران مهمتين هما العدوى السابقة، وخاصة الفيروسية، وعملية الالتهاب".ألزهايمر هو مرض خطير يؤدي إلى فقدان تدريجي للذاكرة وفقدان الوظائف الإدراكية الأخرى.
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علوم
علوم

أعراض مميتة لكورونا يمكن أن تظهر بعد عام من المرض

07:26 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSOمريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
مريض كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSO
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الشعور بالدوار والضعف قليلاً لأيام وأسابيع بعد الإصابة بـ"كوفيد" الحاد أمر طبيعي، تمامًا كما هو الحال مع الإنفلونزا. ولكن يبدو أنه في بعض الحالات، يمكن للفيروس أن يتسبب في الواقع في مرض دماغي خطير ومميت.
أظهرت دراسة جديدة أنه في غضون عام من الإصابة بكورونا، يتضاعف تقريبا خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن.
وفقًا لدراسة أجريت في جامعة "Case Western Reserve" الأمريكية، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الدماغ بعد الإصابة بكورونا بنسبة 50-80% أكثر من أولئك الذين لم يصابوا به. لا يعرف الخبراء ما إذا كان فيروس كورونا نفسه يسبب المرض أم أنه ببساطة يسرع من تطور مرض ألزهايمر لدى الأشخاص الذين ينبغي أن يصابوا به. أظهرت دراسة نشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن النساء فوق سن 85 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حسب صحيفة "ذا سن".
ووفقًا للبروفيسور باميلا ديفيس، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وهي طبيبة وعالمة، فإن أسباب مرض ألزهايمر لدى البشر لا تزال "غير مفهومة كثيرًا".
وأوضحت: "لكن اثنتين منها تعتبران مهمتين هما العدوى السابقة، وخاصة الفيروسية، وعملية الالتهاب".
ألزهايمر هو مرض خطير يؤدي إلى فقدان تدريجي للذاكرة وفقدان الوظائف الإدراكية الأخرى.
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