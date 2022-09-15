https://sputnikarabic.ae/20220915/أمريكا-تدعو-أذربيجان-وأرمينيا-إلى-فض-الاشتباك-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1067803289.html
أمريكا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى فض الاشتباك والحفاظ على وقف إطلاق النار
أمريكا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى فض الاشتباك والحفاظ على وقف إطلاق النار
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وفض اشتباك القوات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T20:28+0000
2022-09-15T20:28+0000
2022-09-15T20:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أذربيجان
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر خلال إفادة صحفية: "نرحب بالالتزام المستمر بوقف إطلاق النار، ونواصل حث الأطراف على الانخراط في عملية السلام".وأضاف: "نحث على استمرار وقف الأعمال العدائية، ونحث على فض الاشتباك بين القوات العسكرية والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضات السلمية".اندلعت التوترات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في وقت متأخر يوم الاثنين في موقع لا علاقة له بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف المستمر وتحدثتا عن خسائر في صفوف كل منهما.وبلغ عدد القتلى من الجانب الأرميني أكثر من 100 شخص وفقا للتصريحات الرسمية، فيما أبلغت أذربيجان عن 71 قتيلا. اتفق البلدان على وقف إطلاق النار صباح الثلاثاء بعد وساطة روسية.في وقت سابق من اليوم الخميس، شدد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وضرورة استئناف المفاوضات وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية حصرا، كما شدد على أن وحدة أراضي أرمينيا وسيادتها يجب ألا تخضع للمفاوضات.كانت العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان متوترة منذ سنوات عديدة، مع اندلاع أخطر تصعيد في سبتمبر/ أيلول عام 2020 في منطقة ناغورني قره باغ الجبلية، التي يسكنها الأرمن الذين أعلنوا استقلالهم عن أذربيجان في عام 1991 ولكن لم يعترف بوضعهم دوليا.انتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم التوقيع عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020. اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تماما وتبادل الأسرى، لكن ظل الوضع في المنطقة متوترا مع اشتباكات متفرقة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220915/الدفاع-الأذربيجانية-مقتل-71-جنديا-خلال-الاشتباكات-الحدودية-مع-أرمينيا-1067791851.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا
أمريكا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى فض الاشتباك والحفاظ على وقف إطلاق النار
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وفض اشتباك القوات العسكرية وبدء محادثات سلام.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر خلال إفادة صحفية: "نرحب بالالتزام المستمر بوقف إطلاق النار، ونواصل حث الأطراف على الانخراط في عملية السلام".
وأضاف: "نحث على استمرار وقف الأعمال العدائية، ونحث على فض الاشتباك بين القوات العسكرية والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضات السلمية".
اندلعت التوترات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في وقت متأخر يوم الاثنين في موقع لا علاقة له بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف المستمر وتحدثتا عن خسائر في صفوف كل منهما.
وبلغ عدد القتلى من الجانب الأرميني
أكثر من 100 شخص وفقا للتصريحات الرسمية، فيما أبلغت أذربيجان عن 71 قتيلا. اتفق البلدان على وقف إطلاق النار صباح الثلاثاء بعد وساطة روسية.
في وقت سابق من اليوم الخميس، شدد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وضرورة استئناف المفاوضات وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية حصرا، كما شدد على أن وحدة أراضي أرمينيا
وسيادتها يجب ألا تخضع للمفاوضات.
كانت العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان متوترة منذ سنوات عديدة، مع اندلاع أخطر تصعيد في سبتمبر/ أيلول عام 2020 في منطقة ناغورني قره باغ الجبلية، التي يسكنها الأرمن الذين أعلنوا استقلالهم عن أذربيجان في عام 1991 ولكن لم يعترف بوضعهم دوليا.
انتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم التوقيع عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020. اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تماما وتبادل الأسرى، لكن ظل الوضع في المنطقة متوترا مع اشتباكات متفرقة بين البلدين.