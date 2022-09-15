https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يبدي-رأيه-في-تطبيع-كل-من-المغرب-والبحرين-والإمارات-العلاقات-مع-إسرائيل-1067775473.html
أمير قطر يبدي رأيه في تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل
أمير قطر يبدي رأيه في تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل
عرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رأيه بشان تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:28+0000
2022-09-15T10:28+0000
2022-09-15T10:28+0000
قطر
العالم العربي
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وخلال حوار أجرته مجلة "لو بوان" الفرنسية أجاب الأمير تميم عن سؤال حول رأيه بقيام دول كالمغرب، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة بإقامة علاقات مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.وقال الأمير تميم في معرض رده إنه "يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة أخرى، لكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ أتكلم بكل جدية، هل الأوضاع طبيعية في إسرائيل؟ كلا، فما زال هناك أراض عربية محتلة ولاجئون لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم منذ أكثر من 70 عاما، مسلمون ومسيحيون يعيشون تحت الحصار في قطاع غزة".وتابع أمير قطر: "حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، اعتقدنا أن السلام سيتحقق، وأقمنا علاقات رسمية مع إسرائيل، كما قمنا بافتتاح مكتب تجاري إسرائيلي هنا في الدوحة، لكن الحروب لم تتوقف في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أكد دبلوماسي إسرائيلي، أمس الأربعاء، أن تل أبيب والدوحة، اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بحثا فتح مكتب إسرائيلي "مؤقت" في الدولة الخليجية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وحسب "فرانس برس"، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "كانت هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين"، مؤكدا أن المناقشات تركزت على فتح مكتب "مؤقت" للمشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون كأس العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
أمير قطر يبدي رأيه في تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل
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عرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رأيه بشان تطبيع كل من المغرب والبحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل.
وخلال حوار أجرته مجلة
"لو بوان" الفرنسية أجاب الأمير تميم عن سؤال حول رأيه بقيام دول كالمغرب، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة بإقامة علاقات مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.
وقال الأمير تميم في معرض رده إنه "يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة أخرى، لكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ أتكلم بكل جدية، هل الأوضاع طبيعية في إسرائيل؟ كلا، فما زال هناك أراض عربية محتلة ولاجئون لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم منذ أكثر من 70 عاما، مسلمون ومسيحيون يعيشون تحت الحصار في قطاع غزة".
وتابع أمير قطر: "حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، اعتقدنا أن السلام سيتحقق، وأقمنا علاقات رسمية مع إسرائيل، كما قمنا بافتتاح مكتب تجاري إسرائيلي هنا في الدوحة، لكن الحروب لم تتوقف في قطاع غزة".
وشدد أمير قطر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية من أجل الشعب الفلسطيني، وأن "نمنحه الأمل ونعيد له أرضه، نحن نتحدث مع الإسرائيليين، ونقدم المساعدات لسكان غزة والضفة الغربية أيضا، أنا أؤمن بحل الدولتين، إذ يجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب، لكننا بعيدين عنه للأسف".
وفي وقت سابق، أكد دبلوماسي إسرائيلي، أمس الأربعاء، أن تل أبيب والدوحة، اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بحثا فتح مكتب إسرائيلي "مؤقت" في الدولة الخليجية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وحسب "فرانس برس"، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "كانت هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين"، مؤكدا أن المناقشات تركزت على فتح مكتب "مؤقت" للمشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون كأس العالم.