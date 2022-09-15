https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يعلق-على-محاولة-الانقلاب-ويقول-هناك-أمور-كثيرة-تمنعني-عن-النوم-بسلام--1067773668.html

أمير قطر يعلق على "محاولة الانقلاب".. ويقول "هناك أمور كثيرة تمنعني عن النوم بسلام"

أمير قطر يعلق على "محاولة الانقلاب".. ويقول "هناك أمور كثيرة تمنعني عن النوم بسلام"

فضل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخوض في تفاصيل الأزمة الدبلوماسية التي وقعت مع جيرانه الخليجيين، وذلك في أحدث مقابلة يجريها مع الصحافة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T10:08+0000

2022-09-15T10:08+0000

2022-09-15T10:08+0000

أخبار قطر اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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ولدى سؤاله عن الأزمة التي وقعت بين عامي 2017 و2021، وكذلك عن "محاولتي انقلاب ضد والده وضده" قال الأمير تميم لمجلة "لو بوان" الفرنسية:وأضاف "وحدتنا وتعاوننا أمران مهمان للعالم أجمع، ويمر مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تعاف بعد صدمة كبيرة واضطرابات، لكننا اليوم نسير في المسار الصحيح".وحين أصر المحاور على النقطة ذاتها وسأله "لكن ما الذي أزعج جيرانكم لهذه الدرجة؟" وما إذا كان السبب هو المسار الذي تنتهجه الدولة أو العلاقة مع إيران أو تمويل جماعة الإخوان المسلمين، قال:استدرك المحاور أسئلته فقال: إن "منطقة الشرق الأوسط معروفة باضطراباتها، ليسأل الأمير "هل يمنعكم ذلك النوم بسلام أحيانا؟" فقال الشيخ تميم مبتسما:وتابع: "صحيح أننا نعيش للأسف في منطقة مضطربة، لكننا نريد أن ندعم شباب الشرق الأوسط ونعطيهم الأمل. نقوم اليوم بكل ما في وسعنا لكي يعم السلام في المنطقة، لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا. القضية الأهم هي القضية الفلسطينية، لأن السلام لن يتحقق إذا لم يتم التوصل لحل لها، ناهيك عن سوريا وليبيا واليمن... هذا ما يشعرني بالقلق على شباب المنطقة".

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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني