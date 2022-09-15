https://sputnikarabic.ae/20220915/أمين-عام-الناتو-ناقشت-مع-رئيس-وكالة-الطاقة-الدولية-التخلص-التدريجي-من-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-1067772633.html
أمين عام الناتو: ناقشت مع رئيس وكالة الطاقة الدولية التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية
أمين عام الناتو: ناقشت مع رئيس وكالة الطاقة الدولية التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه التقى رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حيث ناقشا سويا قضايا أمن الطاقة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:28+0000
2022-09-15T09:28+0000
2022-09-15T09:28+0000
أخبار روسيا اليوم
الناتو
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ووفقا لما نشره ستولتنبرغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول العمل على التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية.وقال: "مناقشة جيدة حول أمن الطاقة والتلاعب الروسي بأسواق الطاقة مع وكالة الطاقة الدولية، حيث يعمل حلفاء وشركاء الناتو معًا لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، ونرحب بشراكتنا القوية مع وكالة الطاقة الدولية".وتأتي مساعي الأمين العام لحلف الناتو في إطار مواجهة التكتل لروسيا، عقب ظهور أزمة الطاقة جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوربيين على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وقد وافق التكتل بالفعل على سبع حزم من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من النفط الروسي، لكن الأزمة والعقوبات في أوكرانيا أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-الناتو-يعد-عدته-لحرب-نووية-مع-روسيا-1066603995.html
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أخبار روسيا اليوم, الناتو
أخبار روسيا اليوم, الناتو
أمين عام الناتو: ناقشت مع رئيس وكالة الطاقة الدولية التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه التقى رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حيث ناقشا سويا قضايا أمن الطاقة.
ووفقا لما نشره ستولتنبرغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول العمل
على التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وقال: "مناقشة جيدة حول أمن الطاقة والتلاعب الروسي بأسواق الطاقة مع وكالة الطاقة الدولية، حيث يعمل حلفاء وشركاء الناتو معًا لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، ونرحب بشراكتنا القوية مع وكالة
الطاقة الدولية".
وتأتي مساعي
الأمين العام لحلف الناتو في إطار مواجهة التكتل لروسيا، عقب ظهور أزمة الطاقة جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوربيين على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وكانت روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وبعدها رد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.
وقد وافق التكتل بالفعل على سبع حزم من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من النفط الروسي، لكن الأزمة والعقوبات في أوكرانيا أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.