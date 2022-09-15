https://sputnikarabic.ae/20220915/أمين-عام-الناتو-ناقشت-مع-رئيس-وكالة-الطاقة-الدولية-التخلص-التدريجي-من-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-1067772633.html

أمين عام الناتو: ناقشت مع رئيس وكالة الطاقة الدولية التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية

أمين عام الناتو: ناقشت مع رئيس وكالة الطاقة الدولية التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه التقى رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حيث ناقشا سويا قضايا أمن الطاقة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T09:28+0000

2022-09-15T09:28+0000

2022-09-15T09:28+0000

أخبار روسيا اليوم

الناتو

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ووفقا لما نشره ستولتنبرغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول العمل على التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية.وقال: "مناقشة جيدة حول أمن الطاقة والتلاعب الروسي بأسواق الطاقة مع وكالة الطاقة الدولية، حيث يعمل حلفاء وشركاء الناتو معًا لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، ونرحب بشراكتنا القوية مع وكالة الطاقة الدولية".وتأتي مساعي الأمين العام لحلف الناتو في إطار مواجهة التكتل لروسيا، عقب ظهور أزمة الطاقة جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوربيين على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وقد وافق التكتل بالفعل على سبع حزم من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من النفط الروسي، لكن الأزمة والعقوبات في أوكرانيا أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-الناتو-يعد-عدته-لحرب-نووية-مع-روسيا-1066603995.html

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