https://sputnikarabic.ae/20220915/أوكرانيا-قد-تحصل-على-مساعدة-مالية-عاجلة-من-صندوق-النقد-الدولي-تقدر-بـ-14-مليار-دولار-1067797331.html

أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار

أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ومدير الاتصالات بالصندوق، جيري رايس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تحصل على مساعدات "عاجلة" من الصندوق بقيمة 1.4 مليار... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T15:43+0000

2022-09-15T15:43+0000

2022-09-15T15:43+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقال رايس: "أوكرانيا قد تحصل على ما يقرب من 1.4 مليار دولار كمساعدات عاجلة فورية تقريباً، بمجرد أن تقر قيادة صندوق النقد الدولي خطة مساعدات الدول المتضررة من أزمة الغذاء".وفي نهاية آب/أغسطس، أعلن وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، أليكسي تشيرنيشوف، خلال اجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الطارئة من الصندوق كجزء من برنامج شامل جديد من قبل نهاية السنة.هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

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