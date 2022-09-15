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https://sputnikarabic.ae/20220915/أوكرانيا-قد-تحصل-على-مساعدة-مالية-عاجلة-من-صندوق-النقد-الدولي-تقدر-بـ-14-مليار-دولار-1067797331.html
أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار
أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ومدير الاتصالات بالصندوق، جيري رايس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تحصل على مساعدات "عاجلة" من الصندوق بقيمة 1.4 مليار... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:43+0000
2022-09-15T15:43+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
مساعدات
صندوق النقد الدولي
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واشنطن- سبوتنيك. وقال رايس: "أوكرانيا قد تحصل على ما يقرب من 1.4 مليار دولار كمساعدات عاجلة فورية تقريباً، بمجرد أن تقر قيادة صندوق النقد الدولي خطة مساعدات الدول المتضررة من أزمة الغذاء".وفي نهاية آب/أغسطس، أعلن وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، أليكسي تشيرنيشوف، خلال اجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الطارئة من الصندوق كجزء من برنامج شامل جديد من قبل نهاية السنة.هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
https://sputnikarabic.ae/20220914/كييف-تتمنى-استمرار-الدعم-الأمريكي-في-حال-فوز-الجمهوريين-بأغلبية-مجلس-النواب-1067743402.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات, صندوق النقد الدولي
العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات, صندوق النقد الدولي

أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار

15:43 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ومدير الاتصالات بالصندوق، جيري رايس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قد تحصل على مساعدات "عاجلة" من الصندوق بقيمة 1.4 مليار دولار، بمجرد أن تصدق قيادة الصندوق على هذا القرار.
واشنطن- سبوتنيك. وقال رايس: "أوكرانيا قد تحصل على ما يقرب من 1.4 مليار دولار كمساعدات عاجلة فورية تقريباً، بمجرد أن تقر قيادة صندوق النقد الدولي خطة مساعدات الدول المتضررة من أزمة الغذاء".

وفي نهاية آب/أغسطس، أعلن وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، أليكسي تشيرنيشوف، خلال اجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الطارئة من الصندوق كجزء من برنامج شامل جديد من قبل نهاية السنة.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: لن نكون قادرين على إعادة أراضينا دون الدعم الأمريكي
أمس, 15:40 GMT
هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
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