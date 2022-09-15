https://sputnikarabic.ae/20220915/أوليانوف-المطالبة-بنزع-السلاح-من-محيط-محطة-زابوروجيه-بلا-معنى-1067792441.html
أوليانوف: المطالبة بنزع السلاح من محيط محطة زابوروجيه "بلا معنى"
أوليانوف: المطالبة بنزع السلاح من محيط محطة زابوروجيه "بلا معنى"
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إن الدعوات إلى نزع السلاح من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا معنى لها، حيث لم يتم... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:03+0000
2022-09-15T14:03+0000
2022-09-15T14:03+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وذكرت قناة التلغرام للبعثة اليوم الخميس، عن أوليانوف في خطابه في جلسة مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "كانت هناك دعوات إلى نزع السلاح من محطة زابوروجيه للطاقة النووية أو إنشاء منطفة منزوعة السلاح من محيطها، هذه الدعوات لا معنى لها، حيث لم يتم عسكرة المصنع مطلقًا، فلا توجد أسلحة أو آليات ثقيلة على أرض المحطة".وأوضح أوليانوف أن المحطة بها معدات لنقل أفراد الحرس الوطني ومعدات الحرب الإلكترونية للمساعدة في تحييد الطائرات بدون طيار الأوكرانية.وقال أوليانوف في وقت سابق من اليوم الخميس: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".ونقلت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عن دبلوماسي رفيع المستوى على موقع تويتر: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون بمثابة ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابورجيه للطاقة النووية".
https://sputnikarabic.ae/20220907/أوليانوف-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لا-يستطيعون-القول-بصوت-عال-إن-كييف-قصفت-محطة-زابوروجيه-1067445660.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أوليانوف: المطالبة بنزع السلاح من محيط محطة زابوروجيه "بلا معنى"
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إن الدعوات إلى نزع السلاح من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا معنى لها، حيث لم يتم عسكرة المحطة مطلقًا، ولا توجد أسلحة ومعدات ثقيلة على أراضيها.
وذكرت قناة التلغرام للبعثة اليوم الخميس، عن أوليانوف في خطابه في جلسة مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "كانت هناك دعوات إلى نزع السلاح من محطة زابوروجيه للطاقة النووية أو إنشاء منطفة منزوعة السلاح من محيطها، هذه الدعوات لا معنى لها، حيث لم يتم عسكرة المصنع مطلقًا، فلا توجد أسلحة أو آليات ثقيلة على أرض المحطة".
وقال المندوب الدائم إن "وكالات إنفاذ القانون الروسية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه متمثلة فقط بوحدات من الحرس الوطني الروسي، وهي ضرورية لحماية المحطة، ومتخصصون من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجي، وهم بحاجة إلى التغلب على عواقب الحوادث المحتملة وحالات الطوارئ الإشعاعية".
وأوضح أوليانوف أن المحطة بها معدات لنقل أفراد الحرس الوطني ومعدات الحرب الإلكترونية للمساعدة في تحييد الطائرات بدون طيار الأوكرانية.
وقال أوليانوف
في وقت سابق من اليوم الخميس: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
ونقلت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عن دبلوماسي رفيع المستوى على موقع تويتر: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون بمثابة ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابورجيه للطاقة النووية".