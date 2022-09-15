https://sputnikarabic.ae/20220915/أوليانوف-لا-توجد-أهداف-عسكرية-فى-محطة-زابوروجيه-النووية-يمكن-أن-تبرر-القصف-الأوكراني-1067781836.html
أوليانوف: لا توجد أهداف عسكرية فى محطة زابوروجيه النووية يمكن أن تبرر القصف الأوكراني
أوليانوف: لا توجد أهداف عسكرية فى محطة زابوروجيه النووية يمكن أن تبرر القصف الأوكراني
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في جلسة سبتمبر/أيلول لمجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لم تكن هناك ولا... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:02+0000
2022-09-15T11:02+0000
2022-09-15T11:02+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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ونقلت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عن دبلوماسي رفيع المستوى على موقع تويتر: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون بمثابة ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابورجيه للطاقة النووية".وأضاف: "بالنسبة لنا، هذه بديهية لا تنطبق فقط على محطة زابوروجيه، ولكن أيضًا على أي محطة للطاقة النووية في منطقة الصراع العسكري".وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الغذائية الأسمدة الروسية، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين.وجاء في بيان الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يؤكد-لشولتز-أن-محطة-زابوروجيه-النووية-تتعرض-لهجمات-أوكرانية-تسبب-كارثة-واسعة-النطاق-1067689475.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
أوليانوف: لا توجد أهداف عسكرية فى محطة زابوروجيه النووية يمكن أن تبرر القصف الأوكراني
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في جلسة سبتمبر/أيلول لمجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
ونقلت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عن دبلوماسي رفيع المستوى على موقع تويتر: "لم تكن هناك ولا توجد أهداف عسكرية يمكن أن تكون بمثابة ذريعة لتبرير القصف الأوكراني والهجمات على محطة زابورجيه للطاقة النووية".
ووفقًا لما قاله أوليانوف، فإن الجانب الروسي يؤيد فكرة أن "محطة زابوروجيه يجب ألا تكون هدفا أو نقطة انطلاق للهجمات".
وأضاف: "بالنسبة لنا، هذه بديهية لا تنطبق فقط على محطة زابوروجيه، ولكن أيضًا على أي محطة للطاقة النووية في منطقة الصراع العسكري".
وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الغذائية الأسمدة الروسية، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين.
وجاء في بيان الكرملين
: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية".