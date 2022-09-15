https://sputnikarabic.ae/20220915/إستونيا-تستعد-لنشر-فرقة-للناتو-1067786188.html
إستونيا تستعد لنشر فرقة للناتو
إستونيا تستعد لنشر فرقة للناتو
أعلن الرئيس الإستوني ألار كاريس، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لنشر فرقة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وقد تم تخصيص الأموال اللازمة لإعداد البنية التحتية العسكرية،... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:31+0000
2022-09-15T12:31+0000
2022-09-15T12:31+0000
إستونيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102362/94/1023629416_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_965bd9ef02bf97a1dc6876bf6b50dcf4.jpg
وبحسب المكتب، التقى الرئيس كاريس اليوم الخميس مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأميرال روب باور لمناقشة استعدادات إستونيا لنشر فرقة تابعة للناتو، والتطورات في أوكرانيا وتوسيع الحلف.وفقًا للرئيس، من المهم للجمهورية أن تكون وحدات الناتو جاهزة للدفاع عن إستونيا منذ اللحظة الأولى لأي نزاع عسكري محتمل. وأضاف كاريس "هذا يعني أنه يجب التخطيط لتحركات وحدات معينة لهذا الغرض".وفي حديثه عن الأحداث في أوكرانيا، أشار الرئيس إلى أن الناتو لا يزال ذو أهمية حاسمة للأمن الأوروبي. وشدد على أنه "متأكد من أن التفوق العسكري للغرب وحده هو الذي سيردع موسكو. وحقيقة أن القوات الروسية لم تحقق أهدافها في أوكرانيا، لا تعني أن التهديد العسكري الروسي قد اختفى، وبالتالي يجب نكون على يقظة".
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102362/94/1023629416_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_fdeaa17b598b7389ce8c95450c1a47fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إستونيا, العالم, رصد عسكري
إستونيا, العالم, رصد عسكري
إستونيا تستعد لنشر فرقة للناتو
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الإستوني ألار كاريس، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لنشر فرقة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وقد تم تخصيص الأموال اللازمة لإعداد البنية التحتية العسكرية، حسبما أفاد مكتب رئيس الدولة.
وبحسب المكتب، التقى الرئيس كاريس اليوم الخميس مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأميرال روب باور لمناقشة استعدادات إستونيا لنشر فرقة تابعة للناتو، والتطورات في أوكرانيا وتوسيع الحلف.
ونقل مكتبه قوله: "خصصت الحكومة أموالا إضافية للتطوير السريع للقدرات العسكرية الجديدة. وهدفنا هو خلق أساس لنشر الفرقة التي من شأنها أن تسمح للقوات المتحالفة بالعمل بانسجام مع قوات الدفاع الإستونية".
وفقًا للرئيس، من المهم للجمهورية أن تكون وحدات الناتو جاهزة للدفاع عن إستونيا منذ اللحظة الأولى لأي نزاع عسكري محتمل. وأضاف كاريس "هذا يعني أنه يجب التخطيط لتحركات وحدات معينة لهذا الغرض".
وفي حديثه عن الأحداث في أوكرانيا، أشار الرئيس إلى أن الناتو لا يزال ذو أهمية حاسمة للأمن الأوروبي. وشدد على أنه "متأكد من أن التفوق العسكري للغرب وحده هو الذي سيردع موسكو. وحقيقة أن القوات الروسية لم تحقق أهدافها في أوكرانيا، لا تعني أن التهديد العسكري الروسي قد اختفى، وبالتالي يجب نكون على يقظة".