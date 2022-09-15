https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-أمريكا-أفرجت-عن-75-مليون-دولار-من-المساعدات-لمصر-لإحرازها-تقدم-في-ملف-الاعتقالات-السياسية-1067785412.html
إعلام: أمريكا أفرجت عن 75 مليون دولار من المساعدات لمصر لإحرازها تقدما في ملف "الاعتقالات السياسية"
إعلام: أمريكا أفرجت عن 75 مليون دولار من المساعدات لمصر لإحرازها تقدما في ملف "الاعتقالات السياسية"
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الإفراج عن 75 مليون دولار من أموال المساعدات المخصصة لمصر. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:12+0000
2022-09-15T12:12+0000
2022-09-15T12:15+0000
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات عسكرية
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ووفقا لـ "سي إن إن" أكد مسؤولون أمريكيون، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء".ولفت إلى أن هذا التقدم تمثل في إطلاق السلطات المصرية سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.وأشار إلى أن مبلغ المساعدات الذي ستسمح به الإدارة الأمريكية هو 75 مليون دولار، بينما سيتم حجب أموال أخرى من تلك المساعدات.ونقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أن "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية".وكانت جماعات حقوقية قد مارست ضغوطا لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على حجب كل مساعداتها إلى مصر، معللة ذلك بـ "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية"، حسب تعبيرها.
https://sputnikarabic.ae/20210914/الولايات-المتحدة-تشترط-اتخاذ-إجراءات-حقوقية-لمنح-مساعدات-العسكرية-لمصر-1050153978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات عسكرية
أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات عسكرية
إعلام: أمريكا أفرجت عن 75 مليون دولار من المساعدات لمصر لإحرازها تقدما في ملف "الاعتقالات السياسية"
12:12 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الإفراج عن 75 مليون دولار من أموال المساعدات المخصصة لمصر.
ووفقا لـ
"سي إن إن" أكد مسؤولون أمريكيون، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء".
14 سبتمبر 2021, 22:39 GMT
ولفت إلى أن هذا التقدم تمثل في إطلاق
السلطات المصرية سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.
وأشار إلى أن مبلغ المساعدات الذي ستسمح به الإدارة الأمريكية هو 75 مليون دولار، بينما سيتم حجب أموال أخرى من تلك المساعدات.
يأتي ذلك في حين أكد المسؤولون أن تلك المساعدات التي تقرر منحها لمصر، سيعقبها "95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".
ونقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أن "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية".
وكانت جماعات حقوقية قد مارست ضغوطا لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على حجب كل مساعداتها إلى مصر، معللة ذلك
بـ "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان
في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية"، حسب تعبيرها.